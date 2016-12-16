《中国人民币有效汇率变动情况表》--12月16日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月16日 - 国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际有效汇率指数升0.62%至121.66，创四个月新高，上月修正后为降0.20%。11月人民币名义有效汇率指数则两连升，涨0.33%至117.61，上月修正后为升0.23%。
以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览:
**国际清算银行(BIS)公布的有效汇率**
实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环比
率 率
2016年11月 121.66 0.62% 117.61 0.33%
2016年10月 120.91 -0.20% 117.22 0.23%
2016年9月 121.15 0.31% 116.95 -0.10%
2016年8月 120.77 -0.80% 117.07 -0.74%
2016年7月 121.74 -1.04% 117.94 -1.30%
2016年6月 123.02 -1.69% 119.49 -1.32%
2016年5月 125.13 -0.85% 121.09 -0.18%
2016年4月 126.2 -1.86% 121.31 -1.33%
2016年3月 128.59 -1.71% 122.95 -0.76%
2016年2月 130.83 0.82% 123.89 -0.78%
2016年1月 129.76 -0.39% 124.86 -0.83%
2015年12月 130.27 -0.55% 125.91 -1.09%
2015年11月 130.99 1.50% 127.3 1.39%
**中国外汇交易中心人民币兑各币种中间价月平均汇率**
2016年11月 较上月涨跌 美元 6.8375 -1.37% 欧元 7.3851 0.28% 百日圆 6.3266 2.49% 港元 0.88157 -1.38% 英镑 8.4985 -2.84% 澳元 5.1551 -0.40% 新西兰元 4.8908 -1.52% 新加坡元 4.852 0.21% 瑞士法郎 6.8694 -0.78% 加元 5.0878 0.00% 林吉特 0.63053 1.87% 卢布 9.4173 1.37% 兰特 2.0334 -1.91% 韩元 169.88 1.37% 迪拉姆 0.53698 -1.39% 里亚尔 0.54833 -1.39%
注：1. 有效汇率是一种加权平均汇率，通常以对外贸易比重为权数。在具体实证过程中，有效汇率又区分为名义和实际有效汇率。名义有效汇率等于其货币与所有贸易伙伴国货币双边名义汇率的加权平均数，如剔除通货膨胀对各国货币购买力影响，就可得到实际有效汇率。
2.中国外汇交易中心数据来自其官网(www.chinamoney.com.cn)；国际清算银行数据亦来自其官网(www.bis.org)，2010年为基期，名义有效汇率及实际有效汇率都为100。国际清算银行在发布当期有效汇率时，有时会对历史数据进行修正。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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