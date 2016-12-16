中国信用债：12月上半月472亿元信用债取消发行，较11月全月大增逾一倍

路透上海12月16日 - 近期中国债市的恐慌性下跌已对信用债发行形成明显冲击。据路 透不完全统计，截至12月15日，中国信用债市场有46只短融、超短融、中票、企业债及公司 债等取消或推迟发行，总额472.3亿元人民币，上半月规模即较11月全月的207.5亿元大增逾 一倍。 此外12月上半月还有两只资产支持证券（ABS）及建行亚洲金融债（熊猫债）取消或推 迟发行，涉及金额分别为75.02亿元和10亿元。 在个别机构代持业务出现风险事件、货币基金出现大额赎回等市场传言以及美联储升息 的叠加影响下，近日中国债市陷入恐慌性调整，周四开盘债市即现崩盘之势，主要活跃利率 债收益率最多曾大涨15-20基点（bp），IRS更是飙升近30个bp，五年和10年期国债期货亦一 度跌停，之后虽略显企稳，但市场心态仍脆弱。 以下为12月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货 币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)： 公告日 发行人名称 债券类别 计划发行规模 (亿元) 12/15 扬州新盛投资发展有限公司 公司债 6 12/15 无锡产业发展集团有限公司 公司债 5 12/15 呼和浩特春华水务开发集团有限责任 短融 5 公司 12/15 江苏苏美达集团有限公司 超短融 9 12/15 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 短融 15 12/15 华仪集团有限公司 超短融 3 12/15 永州市城市建设投资发展有限责任公 中票 3.8 司 12/15 中国盐业总公司 中票 10 12/15 三明市国有资产投资经营公司 企业债 10 12/14 中国康富国际租赁股份有限公司 超短融 6 12/14 温州市公用事业投资集团有限公司 超短融 3 12/14 中国国际海运集装箱(集团)股份有限 超短融 15 公司 12/14 江苏交通控股有限公司 超短融 20 12/14 中国建设银行(亚洲)股份有限公司 金融债 10 12/14 长沙金洲新城开发建设投资公司 企业债 7 12/14 厦门航空有限公司 超短融 6 12/14 云南省能源投资集团有限公司 中票 20 12/14 新特能源股份有限公司 短融 5 12/13 福建三安集团有限公司 中期票据 10 12/13 中国外贸金融租赁有限公司 资产支持证券 18.66 12/13 星星集团有限公司 短融 3 12/13 浙江湖州环太湖集团有限公司 中票 7 12/13 广东腾跃建筑工程有限公司 短融 10 12/13 陕西汽车集团有限责任公司 中票 3 12/12 巨化集团公司 超短融 5 12/12 新疆生产建设兵团第六师国有资产经 超短融 10 营公司 12/9 招银金融租赁有限公司 资产支持证券 56.36 12/9 芜湖长信科技股份有限公司 超短融 4.5 12/9 合肥兴泰金融控股（集团）有限公司 小微扶持债 5 12/9 中飞租融资租赁有限公司 中票 3 12/8 广西交通投资集团有限公司 超短融 16 12/7 广州发展电力集团有限公司 中票 15 12/7 广汇汽车服务有限责任公司 中票 7.5 12/7 亨通集团有限公司 超短融 6.5 12/7 天津市建筑材料集团 短融 4 12/7 南方水泥有限公司 中票 10 12/6 潞安新疆煤化工(集团) 短融 5 12/5 联想控股股份有限公司 公司债 10 12/5 国家电网公司 超短融 100 12/5 天津城市基础设施建设投资集团有限 中票 20 公司 12/2 上海宝钢包装股份有限公司 超短融 4 12/2 辽源市国有资产经营有限责任公司 中票 10 12/2 安徽省交通控股集团有限公司 超短融 15 12/2 山西省交通开发投资集团有限公司 超短融 7 12/2 江苏中天科技股份有限公司 超短融 2 12/2 星河实业（深圳）有限公司 中票 10 12/2 安琪酵母股份有限公司 中票 6 12/2 泗洪县宏源公有资产经营有限公司 中票 10 12/2 四川长虹电器股份有限公司 超短融 5 合计 557.32 11月中国信用债市场有25只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额207.5亿元人 民币，不论是期数还是规模，都较10月大幅增加。 (完) (发稿 边竞/李宏薇; 审校 杨淑祯)