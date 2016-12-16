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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 10:47 BJT

中国信用债：12月上半月472亿元信用债取消发行，较11月全月大增逾一倍

路透上海12月16日 - 近期中国债市的恐慌性下跌已对信用债发行形成明显冲击。据路
透不完全统计，截至12月15日，中国信用债市场有46只短融、超短融、中票、企业债及公司
债等取消或推迟发行，总额472.3亿元人民币，上半月规模即较11月全月的207.5亿元大增逾
一倍。
    
    此外12月上半月还有两只资产支持证券（ABS）及建行亚洲金融债（熊猫债）取消或推
迟发行，涉及金额分别为75.02亿元和10亿元。
    
    在个别机构代持业务出现风险事件、货币基金出现大额赎回等市场传言以及美联储升息
的叠加影响下，近日中国债市陷入恐慌性调整，周四开盘债市即现崩盘之势，主要活跃利率
债收益率最多曾大涨15-20基点（bp），IRS更是飙升近30个bp，五年和10年期国债期货亦一
度跌停，之后虽略显企稳，但市场心态仍脆弱。

    以下为12月以来公告取消或推迟发行的各类债券明细(数据来源：上海清算所、中国货
币网、中国债券信息网和沪深证券交易所)：    
  公告日               发行人名称               债券类别      计划发行规模
                                                                 (亿元)
 12/15      扬州新盛投资发展有限公司          公司债                      6
 12/15      无锡产业发展集团有限公司          公司债                      5
 12/15      呼和浩特春华水务开发集团有限责任  短融                        5
            公司                                             
 12/15      江苏苏美达集团有限公司            超短融                      9
 12/15      山东晨鸣纸业集团股份有限公司      短融                       15
 12/15      华仪集团有限公司                  超短融                      3
 12/15      永州市城市建设投资发展有限责任公  中票                      3.8
            司                                               
 12/15      中国盐业总公司                    中票                       10
 12/15      三明市国有资产投资经营公司        企业债                     10
 12/14      中国康富国际租赁股份有限公司      超短融                      6
 12/14      温州市公用事业投资集团有限公司    超短融                      3
 12/14      中国国际海运集装箱(集团)股份有限  超短融                     15
            公司                                             
 12/14      江苏交通控股有限公司              超短融                     20
 12/14      中国建设银行(亚洲)股份有限公司    金融债                     10
 12/14      长沙金洲新城开发建设投资公司      企业债                      7
 12/14      厦门航空有限公司                  超短融                      6
 12/14      云南省能源投资集团有限公司        中票                       20
 12/14      新特能源股份有限公司              短融                        5
 12/13      福建三安集团有限公司              中期票据                   10
 12/13      中国外贸金融租赁有限公司          资产支持证券            18.66
 12/13      星星集团有限公司                  短融                        3
 12/13      浙江湖州环太湖集团有限公司        中票                        7
 12/13      广东腾跃建筑工程有限公司          短融                       10
 12/13      陕西汽车集团有限责任公司          中票                        3
 12/12      巨化集团公司                      超短融                      5
 12/12      新疆生产建设兵团第六师国有资产经  超短融                     10
            营公司                                           
 12/9       招银金融租赁有限公司              资产支持证券            56.36
 12/9       芜湖长信科技股份有限公司          超短融                    4.5
 12/9       合肥兴泰金融控股（集团）有限公司  小微扶持债                  5
 12/9       中飞租融资租赁有限公司            中票                        3
 12/8       广西交通投资集团有限公司          超短融                     16
 12/7       广州发展电力集团有限公司          中票                       15
 12/7       广汇汽车服务有限责任公司          中票                      7.5
 12/7       亨通集团有限公司                  超短融                    6.5
 12/7       天津市建筑材料集团                短融                        4
 12/7       南方水泥有限公司                  中票                       10
 12/6       潞安新疆煤化工(集团)              短融                        5
 12/5       联想控股股份有限公司              公司债                     10
 12/5       国家电网公司                      超短融                    100
 12/5       天津城市基础设施建设投资集团有限  中票                       20
            公司                                             
 12/2       上海宝钢包装股份有限公司          超短融                      4
 12/2       辽源市国有资产经营有限责任公司    中票                       10
 12/2       安徽省交通控股集团有限公司        超短融                     15
 12/2       山西省交通开发投资集团有限公司    超短融                      7
 12/2       江苏中天科技股份有限公司          超短融                      2
 12/2       星河实业（深圳）有限公司          中票                       10
 12/2       安琪酵母股份有限公司              中票                        6
 12/2       泗洪县宏源公有资产经营有限公司    中票                       10
 12/2       四川长虹电器股份有限公司          超短融                      5
                          合计                                       557.32
    
    11月中国信用债市场有25只短融、超短融和中票等取消或推迟发行，总额207.5亿元人
民币，不论是期数还是规模，都较10月大幅增加。 (完)

 (发稿 边竞/李宏薇; 审校 杨淑祯)

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