中国货币市场：早盘供给暂有限资金续紧，央行MLF改善预期

路透上海12月16日 - 中国银行间货币市场周五开盘延续紧势，大行融出资金规模暂有 限，非银机构融资压力明显；不过随着央行公开市场净投放及MLF(中期借贷便利)消息传出 ，市场心态较前日已有缓和，期待午后资金面恢复平稳。 中国央行周五午间公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况， 今日对19家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,940亿元人民币。 华南一银行交易员称，“感觉比昨天好一点，上午应该是惯性紧张；中午出钱的开始慢 慢多了，我觉得下午会好点。” 上海一券商交易员称，开盘后货币市场情绪仍然有点恐慌，“大行一早没出等头寸，基 金农商(融出)押信用债所有期限都是报价10%了，押利率低点但也要7%。” 她并称，央行公开市场今日操作规模有些低于预期，净投放仅450亿元，但MLF规模不小 ，应可支持市场流动性好转。 中国央行公开市场周五进行总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,050亿元， 14天期350亿元，28天期400亿元。据此计算，本周转为净投放，规模2,500亿元，单日来看 已连续三天净投放。 以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2810 2.3268 -4.58 七天 2.6335 2.5433 +9.02 14天 3.6220 3.3175 +30.45 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.7050 2.6900 +301.50 七天 4.8450 3.4950 +135.00 14天 5.0900 3.9000 +119.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.2800 +2.00 七天 3.2400 2.5000 +74.00 14天 3.6000 3.5000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.3300 2.3110 +1.90 七天 2.5190 2.5050 +1.40 三个月 3.1774 3.1635 +1.39 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)