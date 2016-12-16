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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 12:16 BJT

中国货币市场：早盘供给暂有限资金续紧，央行MLF改善预期

路透上海12月16日 - 中国银行间货币市场周五开盘延续紧势，大行融出资金规模暂有
限，非银机构融资压力明显；不过随着央行公开市场净投放及MLF(中期借贷便利)消息传出
，市场心态较前日已有缓和，期待午后资金面恢复平稳。
    
    中国央行周五午间公告称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，
今日对19家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,940亿元人民币。 
    
    华南一银行交易员称，“感觉比昨天好一点，上午应该是惯性紧张；中午出钱的开始慢
慢多了，我觉得下午会好点。”
    
    上海一券商交易员称，开盘后货币市场情绪仍然有点恐慌，“大行一早没出等头寸，基
金农商(融出)押信用债所有期限都是报价10%了，押利率低点但也要7%。”
    
    她并称，央行公开市场今日操作规模有些低于预期，净投放仅450亿元，但MLF规模不小
，应可支持市场流动性好转。    
    
    中国央行公开市场周五进行总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,050亿元，
14天期350亿元，28天期400亿元。据此计算，本周转为净投放，规模2,500亿元，单日来看
已连续三天净投放。 
    
    以下为主要货币市场利率报价以下为主要货币市场利率报价：
 北京时间12:00                      今日(%)   上日(%)  变动(bp)
                                                       
 质押式回购加权平均利率                                        
  其中:隔夜                           2.2810   2.3268     -4.58
      七天                            2.6335   2.5433     +9.02
      14天                            3.6220   3.3175    +30.45
 上海证交所质押式回购利率                                      
  其中:隔夜                           5.7050   2.6900   +301.50
      七天                            4.8450   3.4950   +135.00
      14天                            5.0900   3.9000   +119.00
 回购定盘利率                                                  
  其中:隔夜                           2.3000   2.2800     +2.00
      七天                            3.2400   2.5000    +74.00
      14天                            3.6000   3.5000    +10.00
 Shibor                                                        
  其中:隔夜                           2.3300   2.3110     +1.90
      七天                            2.5190   2.5050     +1.40
      三个月                          3.1774   3.1635     +1.39
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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