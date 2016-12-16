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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 10:34 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初小幅走升，出口商抛汇但美元买盘偏观望

路透台北12月16日 - 台币兑美元 周五盘初微幅走升。虽然国际美元续强，韩元兑美元 来到近一个月低位，不过台币在出口商仍继续抛汇支撑下，反而逆势小升。

汇银人士表示，虽然这两天外资倾向买美元，不过今日盘初的价位偏贵，使得买盘力道略嫌不足，市场观望气氛较浓。由于美元持强格局不变，预料近期台币仍有机会向32.0关卡寻求支撑。

〞出口商就压在那，好像钱太多卖不完。〞一位小型商银交易主管说。

他们指出，昨日台币面临美联储明年加息次数超乎预期的重大利空，仍无法跌破32.0，只能证明一件事，那就是央行真的没有进场干预。在此情形下，近期台币的走势仅能交由实质需求决定。

本地时间10:17，韩元兑美元 报1,183.3，上日收在1,178.5。台币兑美元报31.915，交投区间介于31.900-31.950，上日收在31.923。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度持平上日尾盘；目前一个月美元/台币远汇 报31.908/31.938，上日收在31.920。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.900-31.950

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