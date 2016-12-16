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货币新闻 | 2016年 12月 16日 星期五 10:32 BJT

芝加哥期市：大豆期货小涨，但周线料跌近1%

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           408.75    -0.50   -0.12%   -2.10%     418.97   65
    CBOT玉米           356.00    -0.50   -0.14%   -1.39%     355.78   61
    CBOT大豆          1029.75     0.75   +0.07%   +0.17%    1018.12   48
    CBOT稻米             9.46    $0.00   -0.05%   -3.32%      $9.71   34
    美国原油            51.21    $0.31   +0.61%   +0.33%     $48.03   56
    汇率
    欧元/美元          $1.042   $0.001   +0.05%       -1.12%
    美元/澳元          0.7352    0.000   -0.04%       -0.68%
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张涛/刘秀红；审校 龚芳/李爽/于春红)

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