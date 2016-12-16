芝加哥期市：大豆期货小涨，但周线料跌近1%

--------------------------------0155GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 408.75 -0.50 -0.12% -2.10% 418.97 65 CBOT玉米 356.00 -0.50 -0.14% -1.39% 355.78 61 CBOT大豆 1029.75 0.75 +0.07% +0.17% 1018.12 48 CBOT稻米 9.46 $0.00 -0.05% -3.32% $9.71 34 美国原油 51.21 $0.31 +0.61% +0.33% $48.03 56 汇率 欧元/美元 $1.042 $0.001 +0.05% -1.12% 美元/澳元 0.7352 0.000 -0.04% -0.68% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张涛/刘秀红；审校 龚芳/李爽/于春红)