欧元区金融：欧洲央行推出现金换债券计划，优质德债成为银行业抢手货

标题新闻：标准普尔确认比利时“AA/A-1+”信贷评等，展望为稳定
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市场消息人士周四对路透表示，对德债的需求殷盛，而且也让商业银行有更好的准备来出借。
“这比起五周或六周前变得更加放松，”一大型市场参与者对路透表示。“更多的市场人士进入市场，准备出借德债。”
根据该计划，欧洲央行和德国、西班牙、法国、荷兰、比利时和爱尔兰央行合计提供总共500亿欧元(521.3亿美元)价值的政府债券，来供用现金担保的借入所用；同时其余仍接受政府债券作为担保品。
消息人士表示，央行的新供应前景已经把10年期德债借入成本压低。
德国央行不愿置评；同时欧洲央行一发言人士仅表示，该计划已成功推出。
消息人士并称，对其他出借的流动性较差的主权债，其需求一直较不强劲。(完) (编译 李婷仪/戴素萍 审校 孙茉莉/高琦)
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