欧元区金融：欧洲央行推出现金换债券计划，优质德债成为银行业抢手货

市场消息人士周四对路透表示，对德债的需求殷盛，而且也让商业银行有更好的准备来出借。

“这比起五周或六周前变得更加放松，”一大型市场参与者对路透表示。“更多的市场人士进入市场，准备出借德债。”

根据该计划，欧洲央行和德国、西班牙、法国、荷兰、比利时和爱尔兰央行合计提供总共500亿欧元(521.3亿美元)价值的政府债券，来供用现金担保的借入所用；同时其余仍接受政府债券作为担保品。

消息人士表示，央行的新供应前景已经把10年期德债借入成本压低。

德国央行不愿置评；同时欧洲央行一发言人士仅表示，该计划已成功推出。