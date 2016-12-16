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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 10:40 BJT

日本股市：早盘上涨，受美股走高与日圆贬值带动

交易商表示，虽然许多投资者对于股市强势感到欣喜，但有些投资者则在谨慎考虑获利了结的时机，因为日本股市涨得太快了。

“我们可以预期，在外资欢度圣诞假日之前会出现一些获利回吐，”大和证券的策略师Takuya Takahashi表示，“他们对于当前的涨势比较小心。”

三菱日联金融集团(MUFG) 涨1.8%，瑞穗金融集团 涨1.7%。

出口商类股是日圆走软的最大受益者，但涨跌互见，因一些投资者在该类股过去一个月大涨之后心存谨慎。丰田汽车 跌0.5%，本田汽车 涨0.7%。

东证股价指数 涨0.5%至1,550.15点。 JPX-日经400指数 涨0.6%至13,880.60点。(完)

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