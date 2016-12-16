日本股市：早盘上涨，受美股走高与日圆贬值带动

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
交易商表示，虽然许多投资者对于股市强势感到欣喜，但有些投资者则在谨慎考虑获利了结的时机，因为日本股市涨得太快了。
“我们可以预期，在外资欢度圣诞假日之前会出现一些获利回吐，”大和证券的策略师Takuya Takahashi表示，“他们对于当前的涨势比较小心。”
三菱日联金融集团(MUFG) 涨1.8%，瑞穗金融集团 涨1.7%。
出口商类股是日圆走软的最大受益者，但涨跌互见，因一些投资者在该类股过去一个月大涨之后心存谨慎。丰田汽车 跌0.5%，本田汽车 涨0.7%。
东证股价指数 涨0.5%至1,550.15点。 JPX-日经400指数 涨0.6%至13,880.60点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。