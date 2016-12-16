欧洲金融：2016年银行业裁员人数大减，仍在消化此前数年的裁员行动

欧系银行自2011年以来进行了重大重组，以提高获利并保持竞争力。面对低利率和严格的监管，外界普遍认为欧系银行落后于美资银行。

裕信银行、德国商业银行 、荷兰国际集团(ING) 以及瑞士信贷今年累计宣布裁员逾25,000人。

但其他银行暂未行动，尽管他们一再强调，低利率或负利率导致的低利润率以及全球金融危机以来新的监管举措意味着，他们需要削减成本。

这是因为许多银行仍在落实此前宣布的裁员计划，而且在对零售和投资银行部门裁员后，他们发现可以轻松裁员的业务领域已越来越小。

“银行业者似乎对于目前的规模感到满意，”猎头公司Goodman Mason主管Richard Hoar表示。“他们已经裁了不少人，若市场持续反弹，他们明年实际可能需要再招些人。”(完) (编译 陈宗琦/李爽 审校 白云/汪红英)