《路透晚报》--12月16日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：明年继续维持积极财政政策，货币政策“稳健中性”--中央经济工作会议

中央经济工作会议今日闭幕。新华社“新华视点”官方微博刊登会议内容称，中国明年年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，财政政策要更加积极有效，货币政策要保持稳健中性；要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；把防控金融风险放到更加重要的位置，下决心处置一批风险点，着力防控资产泡沫

会议并称，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，既抑制房地产泡沫，又防止大起大落。要在宏观上管住货币，微观信贷政策要支持合理自住购房，严格限制信贷流向投资投机性购房。

--人民币汇率：短期看贬值压力确实存在，但美加息冲击已提前透支--人民日报

针对美联储加息25个基点，人民日报评论文章称，短期来看，人民币汇率贬值压力确实依然存在，但长期而言，决定人民币汇率走向的还是中国的经济基本面；要正视美联储加息影响，大部分贬值压力在加息前得以释放，此次的压力反而不会像以前那么大。

--中国财政：今年起中央对地方增值税返还改以2015年为基数定额返还--财政部

中国国务院日前发布“关于实行中央对地方增值税定额返还的通知”，明确从2016年起，调整中央对地方原体制增值税返还办法，由1994年实行分税制财政体制改革时确定的增值税返还，改为以2015年为基数实行定额返还。

--中国央企：负责人经营业绩差异化考核办法出炉，为薪酬分配主要依据--国资委

中国国资委周四发布央企负责人经营业绩考核办法，明确对中央企业的差异化考核标准，实施分类考核，考核结果作为企业负责人薪酬分配的主要依据。国资委则依据年度和任期经营业绩考核结果对企业负责人实施奖惩。

--中美贸易：小麦玉米等关税配额管理符合中国加入WTO承诺和规则--商务部

美国就中国对小麦、大米、玉米等三种农产品实施的关税配额管理向WTO提出磋商请求，对此中国商务部表示，关税配额制度是中国加入世贸组织（WTO）时明确保留的贸易管理方式，小麦、大米、玉米关税配额管理符合中国加入WTO承诺和相关世贸规则。

【金融】

--《分析》中国动用外储支撑人民币，美债头号持有国地位让与日本

日本超越中国成为美国公债的最大持有国，因中国央行动用外汇储备支撑人民币，而日本央行则乐见日圆贬值。投资者非常关注中国的美国公债持有量下降。如果中国大笔卖出美国公债，可能加大美国利率的上行压力，反过来又会打压人民币汇率。

--中国保险：限制机构激进投资，下调险资入市比例--保监会

中国保监会副主席陈文辉日前接受采访时透露，保监会近期将出台相关措施限制个别保险机构激进投资问题，明确重大股票投资新增部分资金应使用自有资金，且对于重大股票投资行为，须向保监会备案。

--中国金融：支持钢铁煤炭企业合理资金需求及市场化债转股--银监会

针对钢铁煤炭行业化解过剩产能涉及金融债权债务问题，中国银监会等三部委下发意见，支持钢铁煤炭企业合理资金需求，支持金融资产管理公司、地方资产管理公司等多类型实施机构对其开展市场化债转股；同时，坚决停止对落后产能和“僵尸企业”的金融支持。

--中国金融：三季度末消费金融行业资产总额逾千亿，平均不良率4.1%--银监会

中国银监会非银部主任毛宛苑称，截至2016年9月末，消费金融行业资产总额1,077.23亿元人民币，贷款余额970.29亿元，资产的90%以上用于个人消费贷款；行业平均不良贷款率4.11%，贷款拨备率4.18%。

--香港金融：证监会冻结一个与涉嫌黑客入侵及市场操控有关的客户帐户

香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五称，已发出限制通知书，冻结两家经纪行的一个与涉嫌黑客入侵及市场操控有关的客户帐户。

【固定收益】

--中国债市：证监会指导做市商提供债券双边报价，不限制交易对手--消息

两位消息人士周五透露，中国证监会今日早间指导部分券商债券做市机构，继续向市场提供债券双边报价，且不要设置交易对手限制。

--《分析》债市坠崖中国央行逆回购+MLF再出手，重在维稳降杠杆思路不改

本周美联储加息靴子落地，多重利空连环发酵下，中国债市坠崖式下跌。央行出手维稳，本周除了在公开市场净投放2,500亿元，并在周五进行了近4,000亿元中期借贷便利(MLF)操作，令当前流动性预期有所改善，现券情绪亦略好转。分析师称，央行在呵护资金面防范风险同时，仍彰显锁短放长降杠杆思路不改。

--中国央行：今日对19家金融机构开展3,940亿元MLF操作，利率继续持稳

中国央行称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，今日对19家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,940亿元人民币。本次MLF操作六个月期2,070亿元、一年期1,870亿元，利率与上期持平，分别为2.85%、3.0%。

--《中国债市每日综述》MLF施援手期现止跌反弹，生不逢时贴现国债未招满

中国央行月内第二次进行中期借贷便利操作(MLF)对债市伸出援手，银行间债市主要利率债收益率自高点回落，10年期国债期货主力合约则在上日触及跌停后，今日放量大涨，收盘 上涨1.3%创下历史最大单日涨幅。

--新债招标：中国两期贴现国债定位远高二级，近一年半来国债首现未招满

中国财政部周五上午招标的三个月和六个月期贴现国债中标收益率远高于二级市场水平；且因机构投标标位差距过大，尽管投标总量超过计划招标额，但实际中标量均未及发行量，这亦是近一年半来国债首次出现未招满情况。

--新债招标：农发行七年增发债收益率3.8898%，10年3.8702%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标发行的七年和10年期固息增发债， 中标收益率为3.8898%和3.8702%；三年和五年期固息债，中标收益率分别为3.7654%和3.8582%。

--中国个股：国海证券称不存在相关传闻中的违规债券交易，公司经营正常

中国中型券商--国海证券周四晚间再度发布声明称，公司各项业务向来严格遵守合法合规运营的原则，不存在相关不实传闻中描述的违规债券交易行为；公司经营管理一切正常，财务状况良好，流动性充裕。

【外汇】

--中国汇市：人民币收创逾八年半新低，离岸流动性紧张两地汇价仍倒挂

人民币兑美元即期收盘缩量下跌，盘后继续扩大跌幅至6.9613元，与中间价同创逾八年半新低，因美元指数继续飙升。交易员称，尽管美指强势，但购汇情绪有所迟疑，加上窗口指导因素，客盘购汇量并不大，大行继续提供美元流动性；但由于美指仍强势，人民币料续承压。

--人民币衍生品：离岸人民币流动性持续紧张，美元掉期曲线大幅上扬

离岸市场美元/人民币掉期曲线本周大幅上扬。交易员称，受内地人民币流动性紧张、年底和春节等因素的影响，本周离岸人民币流动性持续紧张；由于离岸市场主要以掉期方式获取流动性，掉期曲线大幅上行，隔夜掉期本周一直保持高位。

--《人民币综述》外有美国剑指内有经济转型压力，国际化曲折前行

闽南语有句俗谚--〞田螺含水过冬〞，比喻要人忍苦度日，等待时机。人民币国际化亦是如此，贬值趋势短期料难逆转，明年仍应耐心等待，寻求曲折前行机遇。

--中国外汇：11月银行结售汇逆差倍增，人民币急贬导致购汇意愿更加炙热

中国11月银行结售汇逆差334亿美元，较上月的146亿美元逆差扩 大逾一倍，且为连续第17个月出现逆差。分析人士指出，11月美元持续走强、人民币快速贬 值，导致购汇意愿更加炙热，是导致结售汇逆差大扩的最主要原因。

--银行观点：中银香港料明年美国加息1-2次，人民币兑一篮子货币基本稳定

中银香港称，预计2017年美国加息1-2次，令美元维持强势，对人民币仍有一定压力，但由于过去两年人民币贬值压力已得到纾缓，料人民币兑一篮子货币汇率将继续保持稳定。

--人民币汇率：11月实际与名义有效汇率均升，实际汇率创四个月新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际有效汇率指数升0.62%至121.66，创四个月新高，上月修正后为降0.20%。11月人民币名义有效汇率指数则两连升，涨0.33%至117.61，上月修正后为升0.23%。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续涨，CFETS指数升至94.99

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.06%至94.99；SDR篮子指数微升至95.73，BIS篮子指数微升至96.30。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量微收升周跌幅近八个月来最大，下周料弱势盘整

中国股市沪综指缩量微收升，结束连两日跌势，周跌幅则为近八个月来最大。分析师指出，今日大消费板块和成长类板块涨幅居前，前期强势的钢铁、煤炭、有色等周期性个股和银行、券商等金融板块则延续调整行情；下周大盘料以弱势盘整走势为主。

--香港个股：信达拟向山水水泥旗下山东山水进行债权投资，解决债务违约

正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团宣布，其全资附属公司山东山水与中国信达山东省分公司订立债权投资框架协议，后者拟向山东山水进行债权投资，以解决其相关债务违约问题及补充流动资金。

--香港个股：哈尔滨银行拟境外发行最多8,000万股优先股，募资80亿元人民币