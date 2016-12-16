《全球汇市》美元接近14年高位，得益于美联储明年更多次升息的前景

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
瑞士央行周四维持货币政策不变，表明美国总统大选后及欧洲多国选举前全球不确定性 升温。 瑞士在2015年1月实施负利率以打压瑞郎并提振瑞士出口。 美元兑瑞郎 小跌，周四触及六年高点1.0344瑞郎。美元兑瑞郎最新下跌0.1%，报 1.0295。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0430 1.0412 +0.17 -3.96 1.0860 美元/日圆 118.16 118.16 +0.00 -1.78 120.30 欧元/日圆 123.25 123.04 +0.17 -5.53 130.47 美元/瑞郎 1.0285 1.0298 -0.13 +2.67 1.0018 英镑/美元 1.2403 1.2415 -0.10 -15.84 1.4738 美元/加元 1.3329 1.3334 -0.04 -3.69 1.3839 美元/离岸人民币 6.9367 6.9314 +0.08 +5.61 6.5680 澳元/美元 0.7360 0.7355 +0.07 +1.17 0.7275 新西兰元/美元 0.7022 0.7036 -0.20 +2.89 0.6825 澳元/日圆 87.020 86.930 +0.10 -0.68 87.620 新西兰元/日圆 83.000 83.170 -0.20 +1.24 81.980 英镑/日圆 146.58 146.74 -0.11 -17.29 177.22 澳元/新西兰元 1.0480 1.0443 +0.35 -1.73 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 高琦/王颖/汪红英/孙茉莉/张明钧/陈宗琦；审校 戴素萍/于春红/王颖/汪红英)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。