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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 11:26 BJT

《全球汇市》美元接近14年高位，得益于美联储明年更多次升息的前景

瑞士央行周四维持货币政策不变，表明美国总统大选后及欧洲多国选举前全球不确定性
升温。 
    
    瑞士在2015年1月实施负利率以打压瑞郎并提振瑞士出口。
    
    美元兑瑞郎 小跌，周四触及六年高点1.0344瑞郎。美元兑瑞郎最新下跌0.1%，报
1.0295。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0430  1.0412  +0.17  -3.96  1.0860
    美元/日圆            118.16  118.16  +0.00  -1.78  120.30
    欧元/日圆         123.25  123.04  +0.17  -5.53  130.47
    美元/瑞郎            1.0285  1.0298  -0.13  +2.67  1.0018
    英镑/美元            1.2403  1.2415  -0.10 -15.84  1.4738
    美元/加元            1.3329  1.3334  -0.04  -3.69  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9367  6.9314  +0.08  +5.61  6.5680
    澳元/美元            0.7360  0.7355  +0.07  +1.17  0.7275
    新西兰元/美元        0.7022  0.7036  -0.20  +2.89  0.6825
    澳元/日圆         87.020  86.930  +0.10  -0.68  87.620
    新西兰元/日圆     83.000  83.170  -0.20  +1.24  81.980
    英镑/日圆         146.58  146.74  -0.11 -17.29  177.22
    澳元/新西兰元     1.0480  1.0443  +0.35  -1.73  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 高琦/王颖/汪红英/孙茉莉/张明钧/陈宗琦；审校 戴素萍/于春红/王颖/汪红英)

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