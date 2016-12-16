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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 12:22 BJT

路透基点：台湾三圆和龙联建设委托土银办理120亿台币项目融资--TRLPC

路透香港12月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，三圆建设和龙联建设委托台湾土地银行负责120.62亿台币(3.78亿美元)两批五年期项目融资，支应台北都更案正义国宅的资金需求。

三圆建设是一批44.89亿台币贷款的借款方，龙联建设则是另一批75.73亿台币的借款方。

根据消息人士，该联贷案最快下周进入一般分销阶段。

所筹资金将用于扩大业务以及充作营运资金。(完)

(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)

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