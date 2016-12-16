路透基点：台湾三圆和龙联建设委托土银办理120亿台币项目融资--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士透露，三圆建设和龙联建设委托台湾土地银行负责120.62亿台币(3.78亿美元)两批五年期项目融资，支应台北都更案正义国宅的资金需求。
三圆建设是一批44.89亿台币贷款的借款方，龙联建设则是另一批75.73亿台币的借款方。
根据消息人士，该联贷案最快下周进入一般分销阶段。
所筹资金将用于扩大业务以及充作营运资金。(完)
(编译 戴素萍 审校 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。