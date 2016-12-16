台湾债市：10年券殖利率连二日收升，观望美债及央行利率决议交投冷

* 10年券105/11期连二日收升，交投冷量再缩 * 尾盘随空单少量回补，殖利率弹升明显缩减 * 下周观察美债走势、央行决议和发债计划 * 105/11期下周一殖利率区间料在1.15-1.20% 路透台北12月16日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周五收升，呈连 二升格局。交易员指出，早盘在殖利率进一步冲高后，尾盘随短线空单少量回补致殖利率弹 幅缩减；下周观察重点在美债走势、央行利率决议及财政部发债计划。 他们表示，因年底前大家都不会建立大部位，且下周还有台湾央行召开理监事会议等不 确定因素，使市场观望气氛更趋浓厚，交投亦显得意兴阑珊，成交金额仅6亿台币。 〞美债如果弹破2.65%，台债1.2%可能会失守，区间会上移到1.25%，因为弹破1.2%卖压 就会出来了。〞一大型银行交易员说。 另一大商银行交易员亦称，短线台债仍将受美债牵引，在美债止稳前，台债殖利率不排 除还有往上弹升的空间，使多方偏保守、没有人敢积极做多；毕竟美债若继续喷高，台债也 会有压力。 他们指出，这波美债一路弹高，除美国FED升息一码，主要是反应FED明年升息次数自原 预估的两次增至三次；但明年黑天鹅也不小，包括：欧洲多国的选举不确定因素、英国启动 脱欧及特朗普上任；而台债又有明年发债总额大减的筹码面利多因素；因此，不论怎么想殖 利率都不致一直走高，料在1.2%上方行库即开始找买点并缓步往上承接。 交易员预估，下周一10年105/11期公债交易区间料在1.15-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 +1.50 1.1850 1.1790-1.1980% 6.00 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1850% 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)