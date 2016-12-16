中国债市动态：MLF操作消息提振现券期货向好，然资金仍趋紧且情绪脆弱

路透北京12月16日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率下滑，国债期货反弹。交易员表示，昨日市场重挫后抄底盘浮现，且稍早有关央行MLF（中期借贷便利）操作并将抵押品范围扩大至存单的消息提振人气；但资金面依然趋紧，机构心态维持谨慎，两期贴现国债招标均技术性流标。

交易员并称，央行午间证实MLF操作，维稳姿态不变，而且关于证监会指导做市商提供债券双边报价的消息亦有助人气恢复；不过情绪依然脆弱的情况下，市场短期难言反转。

“今天市场还算凑合吧，就是资金有点紧，MLF做了也不一定马上传导到市场上。不过收益率确实下了，10年国债下了3个bp（基点），国开下了有7个。”华北一券商交易员说。

他并表示，市场认为利空出尽，超跌反弹，而且央行将存单纳入MLF抵押品的消息若属实的话算是最实质利好，“不过债市仍是腹背受敌，利空一个接一个，上个没消化下个就来了，（维持）谨慎。”

中国央行稍早确认称，今日对19家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,940亿元人民币，期限包括六个月和一年期，利率与上期持平。 但央行公告并未提及抵押品范围扩大的消息。

两位消息人士周五对路透称，中国证监会今日早间指导部分券商债券做市机构，继续向市场提供债券双边报价，且不要设置交易对手限制。

华南一银行交易员称，“期货价格比对应的现货低了，部分投资人就觉得还是有点价值的，可以博一下了。”

他还说，短期内调整幅度有点超预期，但多重利空因素的制约，市场情绪非常脆弱，现券调整趋势料仍会延续。

一级市场方面，中国财政部上午招标的三个月和六个月期贴现国债，实际中标量分别为103.5亿元和93.7亿元，原计划发行120亿元和100亿元，出现技术性流标。

上述三个月和六个月期贴现国债加权中标收益率分别为2.8991%和2.9565%。边际中标收益率3.0961%和3.2092%，对应投标倍数1.41倍和1.31倍。

华南一基金交易员说，“两期债全部中标在边际上，需求非常差，也反映了目前的市况吧。”

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.32%/3.25%，上日尾盘为3.36%/3.20%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.89%/3.79%，上日尾盘为3.94%/3.81%。