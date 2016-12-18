版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--12月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段    预估值        前值
    
    12月18日(日)

    2350 日本出口(较上年同期)                       11月      -2.0%       -10.3%
             进口(较上年同期)                       11月     -12.6%       -16.5%
             总体贸易收支(亿日圆)                         顺差2,274    顺差4,962
    
    12月19日(一)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数           12月        --         20.5%
                             企业活动指数                       --         37.6%
    0130 中国70个大中城市新建住宅售价(较上年同期)   11月        --        +12.3%
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                    12月       110.7       110.4
                    现况指数                                   115.9       115.6
                    预期指数                                   105.6       105.5
    1000 欧元区劳工成本(较上年同期)               第三季        --         +1.0%
               薪资(较上年同期)                                 --         +0.9%
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)      12月初值        --          54.9
                   服务业PMI                                    --          54.6
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)        11月        --         -0.2%
                           (较前月)                             --         +0.2%
    2145 新西兰食品价格指数                         11月        --         -0.8%
    
    12月19-20日

    2350 日本央行利率决定                                    负0.10%     负0.10%
    

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段       现值      预估值    
    12月16日(五)        
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数     12月        49.27        --
    0200 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数     12月        65.92        --
    0200 海外投资者持有新西兰公债比例              11月        60.6%        --
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数     12月        44.43        --
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数     12月        40.81        --
    0745 法国企业景气指数                          12月          106       103
    0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)              10月     顺差4.52        --
               全球贸易收支(亿欧元)                        顺差42.99        --       
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)      10月      顺差201     顺差290       
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)  11月终值      -0.1%       -0.1%      
                                   (较上年同期)                +0.6%       +0.6%
               扣除食品和能源的HICP(较前月)                    -0.1%       -0.2%
                               (较上年同期)                    +0.8%       +0.8%
    1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值           12月            0         负5
    1330 美国建筑许可年率(万户)                    11月        120.1       124.0
             建筑许可(较前月)                                  -4.7%         --         
             房屋开工年率(万户)                                109.0       123.0      
             房屋开工(较前月)                                 -18.7%         -- 
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英/李春喜；审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐