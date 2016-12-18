主要国家经济指标预测--12月19日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月18日(日) 2350 日本出口(较上年同期) 11月 -2.0% -10.3% 进口(较上年同期) 11月 -12.6% -16.5% 总体贸易收支(亿日圆) 顺差2,274 顺差4,962 12月19日(一) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 12月 -- 20.5% 企业活动指数 -- 37.6% 0130 中国70个大中城市新建住宅售价(较上年同期) 11月 -- +12.3% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 110.7 110.4 现况指数 115.9 115.6 预期指数 105.6 105.5 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +1.0% 薪资(较上年同期) -- +0.9% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月初值 -- 54.9 服务业PMI -- 54.6 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 11月 -- -0.2% (较前月) -- +0.2% 2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -0.8% 12月19-20日 2350 日本央行利率决定 负0.10% 负0.10% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月16日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 49.27 -- 0200 中国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 65.92 -- 0200 海外投资者持有新西兰公债比例 11月 60.6% -- 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 44.43 -- 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 12月 40.81 -- 0745 法国企业景气指数 12月 106 103 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 10月 顺差4.52 -- 全球贸易收支(亿欧元) 顺差42.99 -- 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 10月 顺差201 顺差290 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.6% +0.6% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.1% -0.2% (较上年同期) +0.8% +0.8% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 0 负5 1330 美国建筑许可年率(万户) 11月 120.1 124.0 建筑许可(较前月) -4.7% -- 房屋开工年率(万户) 109.0 123.0 房屋开工(较前月) -18.7% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英/李春喜；审校 李爽)