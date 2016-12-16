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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 12:47 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑在亚洲盘有买气，但处于盘整模式

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* 欧元兑英镑在亚洲时段上涨0.3%，开盘为持平

* 随着亚洲市场全面开始交易，交投渐热络起来

reut.rs/2h6zfY8

* 今日焦点数据为欧元区通胀数据

* 5日、10日及20日移动均线的中性动能研究显示，短期走势没有倾向性

* 收盘价若是收在20日均线位置0.8456之外，或者收在200日均线位置0.8312之外，或将有较明确的方向指引

* 图表reut.rs/2h6O0Kk

(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)

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