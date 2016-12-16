《汇市简讯》欧元/英镑在亚洲盘有买气，但处于盘整模式

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0428GMT
* 欧元兑英镑在亚洲时段上涨0.3%，开盘为持平
* 随着亚洲市场全面开始交易，交投渐热络起来
* 今日焦点数据为欧元区通胀数据
* 5日、10日及20日移动均线的中性动能研究显示，短期走势没有倾向性
* 收盘价若是收在20日均线位置0.8456之外，或者收在200日均线位置0.8312之外，或将有较明确的方向指引
* 图表reut.rs/2h6O0Kk
(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。