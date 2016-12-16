国际油市：油价上涨，因联合减产计划似乎开始付诸实施

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
石油输出国组织(OPEC)成员国科威特此前通知客户，将从明年1月开始将减少供应。OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国达成减产近180万桶/日的协议，以应对困扰油市逾两年的供应过剩问题。
科威特石油公司(KPC)周二称，已正式通知客户减少明年1月的合同原油供应。
但交易员周五称，油价上涨，因KPC减少供应的幅度超过起初预期。
“油价反弹，因传出科威特据称会更大幅度减少对欧美客户供应的消息，”澳新银行周五称。
除了OPEC减产，分析师强调称非OPEC产油国愿意参与减产，这影响很大。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/王琛；审校 杜明霞)
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