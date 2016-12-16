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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 13:58 BJT

国际油市：油价上涨，因联合减产计划似乎开始付诸实施

石油输出国组织(OPEC)成员国科威特此前通知客户，将从明年1月开始将减少供应。OPEC与俄罗斯等非OPEC产油国达成减产近180万桶/日的协议，以应对困扰油市逾两年的供应过剩问题。

科威特石油公司(KPC)周二称，已正式通知客户减少明年1月的合同原油供应。

但交易员周五称，油价上涨，因KPC减少供应的幅度超过起初预期。

“油价反弹，因传出科威特据称会更大幅度减少对欧美客户供应的消息，”澳新银行周五称。

除了OPEC减产，分析师强调称非OPEC产油国愿意参与减产，这影响很大。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘秀红/王琛；审校 杜明霞)

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