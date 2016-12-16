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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 14:32 BJT

澳洲股市：收于逾一周低点，受矿业股下跌拖累

路透12月16日 - 澳洲股市周五收于逾一周最低水准，因美元走强打击了贵金属矿商和石油类股。

美元处于14年高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧了货币政策，且全球市场继续适应利率上升的看法。

指标S&P/ASX 200指数 收盘跌5.677点或0.1%至5,532.9点。该指数本周周线下跌0.5%。

黄金类股跌幅最大，大型金矿商类股大多下跌。Resolute Mining 收盘大跌逾10%，Newcrest Mining 下跌4.7%。黄金类股指数 收于2016年3月以来最低。

能源类股也下跌，受隔夜油价下跌拖累。Beach Energy 收跌近3%, Caltex Australia 挫跌逾3%。(完)

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