澳洲股市：收于逾一周低点，受矿业股下跌拖累

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月16日 - 澳洲股市周五收于逾一周最低水准，因美元走强打击了贵金属矿商和石油类股。
美元处于14年高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧了货币政策，且全球市场继续适应利率上升的看法。
指标S&P/ASX 200指数 收盘跌5.677点或0.1%至5,532.9点。该指数本周周线下跌0.5%。
黄金类股跌幅最大，大型金矿商类股大多下跌。Resolute Mining 收盘大跌逾10%，Newcrest Mining 下跌4.7%。黄金类股指数 收于2016年3月以来最低。
能源类股也下跌，受隔夜油价下跌拖累。Beach Energy 收跌近3%, Caltex Australia 挫跌逾3%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。