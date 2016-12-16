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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 14:33 BJT

日本股市：连续第九天上涨，受美股走强及日圆疲弱提振

路透东京12月16日 - 日股日经指数周五连续九天上涨，因美股走强及日圆疲弱提振了市场信心。

日经指数 收涨0.7%至19,401.15，连续第九天上涨，为2015年5月以来最长连涨。

日经指数本周周线上涨2.1%，已连续第六周录得周线涨幅。

东证股价指数 收涨0.5%至1,550.67；JPX-日经400指数涨0.6%至13,882.89。(完)

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