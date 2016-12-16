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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 14:53 BJT

《汇市简讯》欧洲汇市盘初美元兑日圆略下滑，多头最后一刻结清部位

0632GMT：

* 周末前的部位调整，美国公债收益率下降是美元兑日圆走软的原因

* 美元兑日圆目前处于118.01的小时一目均衡基准线逐步上升区域

* 稍早在118.00附近有日本进口业者和其他帐户的买盘，在117.80在大量买单

* 随着东京汇市结束本周交易，一些买盘似乎将结清

* 在118.50左右有卖盘，一路上行，障碍期权在119.00和120.00。

(完)

(编译 于春红; 审 孙茉莉)

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