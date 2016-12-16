《汇市简讯》欧洲汇市盘初美元兑日圆略下滑，多头最后一刻结清部位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 周末前的部位调整，美国公债收益率下降是美元兑日圆走软的原因
* 美元兑日圆目前处于118.01的小时一目均衡基准线逐步上升区域
* 稍早在118.00附近有日本进口业者和其他帐户的买盘，在117.80在大量买单
* 随着东京汇市结束本周交易，一些买盘似乎将结清
* 在118.50左右有卖盘，一路上行，障碍期权在119.00和120.00。
(完)
(编译 于春红; 审 孙茉莉)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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