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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 15:27 BJT

新兴汇市：马币创14个月低点，美联储升息前景打击亚币

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            118.13    118.17   +0.03   +1.84    120.30
    坡元            1.4424    1.4424   -0.00   -1.73    1.4175
    台币          31.933    31.923   -0.03   +3.55    33.066
    韩元           1182.57   1178.50   -0.34   -0.64   1174.95
    泰铢             35.73     35.77   +0.11   +0.81     36.02
    菲律宾披索       49.90     49.96   +0.12   -6.01     46.90
    印尼卢比      13395.00  13395.00   +0.00   +2.91  13785.00
    印度卢比       67.77     67.84   +0.10   -2.39     66.15
    马币            4.4750    4.4620   -0.29   -4.13    4.2900
    人民币          6.9469    6.9478   +0.01   -6.55    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 张明钧/汪红英/郑茵 审校 王洋/于春红/孙茉莉/艾茂林)

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