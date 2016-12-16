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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 15:17 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本的美债持仓超越中国，居世界之冠

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* 美元兑日圆跌0.04%，欧元兑美元涨0.23%，澳元兑美元升0.08%

* 美元兑人民币跌0.02%，美元兑离岸人民币涨0.04%，美元兑坡元跌0.15%，美元兑韩元升0.46%

* 日股日经指数收高0.66%，沪综指涨0.10%，美国原油期货升0.35%，美国10年期公债收益率报2.573%，日本公债收益率报0.082%

* 日本近两年来首次超过中国，成为美国公债最大持有者--数据

* 人民币早盘创逾八年半新低，离岸流动性紧张两地汇价仍倒挂

(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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