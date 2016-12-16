金属期市：铜价小幅下跌，受美元上涨打击

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
交易员表示，周四发布的数据显示美国12月NAHB房屋市场指数创下2005年7月以来最高，之后曾有预期认为铜价将能守住周四0.2%的涨幅。
“那还不足以令铜价在今日早盘保持在平盘上方，特别是考虑到LME铜库存的规模。”一位在悉尼的大宗商品交易员说道。
LME铜库存自12月8日以来大增近40%，达到295,300吨。
“还有更多的铜涌入，显然将给铜价带来更大压力。”该交易员表示。
上海主力期铜合约 下跌0.47%，报每吨46,460元人民币。
伦敦期镍 跌0.35%至每吨11,280美元。上海期镍 下滑0.68%至每吨95,280元人民币。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/高琦 审校 于春红/白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。