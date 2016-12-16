版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 15:20 BJT

金属期市：铜价小幅下跌，受美元上涨打击

交易员表示，周四发布的数据显示美国12月NAHB房屋市场指数创下2005年7月以来最高，之后曾有预期认为铜价将能守住周四0.2%的涨幅。

“那还不足以令铜价在今日早盘保持在平盘上方，特别是考虑到LME铜库存的规模。”一位在悉尼的大宗商品交易员说道。

LME铜库存自12月8日以来大增近40%，达到295,300吨。

“还有更多的铜涌入，显然将给铜价带来更大压力。”该交易员表示。

上海主力期铜合约 下跌0.47%，报每吨46,460元人民币。

伦敦期镍 跌0.35%至每吨11,280美元。上海期镍 下滑0.68%至每吨95,280元人民币。（完）

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 张明钧/高琦 审校 于春红/白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐