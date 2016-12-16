中国新债：农发行将于下周三发行不超过60亿元绿色金融债，期限三年

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月16日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三（21日）以招标方式在中国银行间市场发行不超过60亿元人民币的首期绿色金融债，期限三年。
上述债券为农发行今年第22期债券，采用荷兰式招标，招标时间为12月21日下午14:00-15:00，12月22-23日分销，起息日和缴款日均为12月23日，上市日为12月27日，承揽费为0.08%。
公告显示，该期债募集资金将在3个月内投放到项目，主要用于五个省的林业资源保护开发、林业生产基地建设以及林业基础设施建设等。（完）
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。