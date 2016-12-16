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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 15:22 BJT

中国新债：农发行将于下周三发行不超过60亿元绿色金融债，期限三年

路透上海12月16日 - 中国农业发展银行周五公告称，将于下周三（21日）以招标方式在中国银行间市场发行不超过60亿元人民币的首期绿色金融债，期限三年。

上述债券为农发行今年第22期债券，采用荷兰式招标，招标时间为12月21日下午14:00-15:00，12月22-23日分销，起息日和缴款日均为12月23日，上市日为12月27日，承揽费为0.08%。

公告显示，该期债募集资金将在3个月内投放到项目，主要用于五个省的林业资源保护开发、林业生产基地建设以及林业基础设施建设等。（完）

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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