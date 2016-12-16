表格：外资在韩国股市买超1,438亿韩元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月16日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0721GMT，外资在韩国股市买超1,438亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
----------------------------------------------------
12月16日 143.8 -165.2 31.1
^12月15日 -3.3 66.0 -67.6
12月14日 176.3 -189.0 13.2
12月13日 112.0 -14.7 -102.5
12月12日 84.8 14.8 -96.4
12月 9日 57.1 58.4 -117.7
12月 8日 28.4 655.1 -654.6
12月 7日 78.3 -90.8 14.1
12月 6日 117.5 292.9 -360.5
12月 5日 -4.5 101.3 -114.4
12月 2日 -0.9 -47.6 23.0
12月 1日 30.9 -52.7 20.8
11月30日 274.0 -317.6 44.6
11月29日 450.8 -149.3 -8.3
11月28日 208.7 -204.6 -19.6
----------------------------------------------------
本月以来 820.4 628.4 -1,411.5
----------------------------------------------------
今年以来 11,101.2 -4,926.1 -8,572.2
----------------------------------------------------
注：^ 为修正后数据。(完)
(编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。