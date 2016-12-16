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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 15:37 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,438亿韩元

路透首尔12月16日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0721GMT，外资在韩国股市买超1,438亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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12月16日 143.8 -165.2 31.1

^12月15日 -3.3 66.0 -67.6

12月14日 176.3 -189.0 13.2

12月13日 112.0 -14.7 -102.5

12月12日 84.8 14.8 -96.4

12月 9日 57.1 58.4 -117.7

12月 8日 28.4 655.1 -654.6

12月 7日 78.3 -90.8 14.1

12月 6日 117.5 292.9 -360.5

12月 5日 -4.5 101.3 -114.4

12月 2日 -0.9 -47.6 23.0

12月 1日 30.9 -52.7 20.8

11月30日 274.0 -317.6 44.6

11月29日 450.8 -149.3 -8.3

11月28日 208.7 -204.6 -19.6

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本月以来 820.4 628.4 -1,411.5

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今年以来 11,101.2 -4,926.1 -8,572.2

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注：^ 为修正后数据。(完)

(编译 白云; 审校 王洋)

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