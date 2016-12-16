中国票据市场：流动性收紧转贴利率微升，然年底将至机构交投偏淡

路透上海12月16日 - 中国票据市场转贴利率本周微幅走升，整体成交略显清淡。交易员称，本周资金面呈逐步收紧态势，转贴价格受此影响稍显涨势，不过因年底将至，多数机构交投意愿并不高，市场整体波动有限。

他们并称，虽然央行MLF投放稳定流动性预期，但年底资金面仍难轻松，预计转贴利率仍将有上行空间。

“票据成交量较小，价格稳步上行，足月国股（国有和股份制银行）纸票转贴价格在3.60%左右，电票3.35%左右，”华北一银行交易员表示，主要受资金面紧张以及年末因素双重影响，预计下半月资金面维持紧张的概率较大，票据价格还将继续上行。

他并表示，因为票据资产现在并不是银行主要的配置资产，所以价格一直没有上涨太多，而相较之下理财、资管等的价格已经上涨很多。

银行间货币市场周五开盘延续紧势，大行融出资金规模暂有限，非银机构融资压力明显；不过随着央行公开市场净投放及MLF(中期借贷便利)消息传出，市场心态较前日已有缓和。

此外，对于近期上线的票据交易所，他并认为，理论上来看，票交所上线后价格会更透明，有利于提高交易的效率，但也是因为价格更透明了，价格应该会比现在要降低。

“票交所刚上线，还需要时间吧。”他称。

全国统一的票据交易平台--上海票据交易所已于上周四正式开业。央行行长周小川表示，票交所有助于完善中央银行金融调控，优化货币政策传导机制，增强金融服务实体经济的能力，央行将继续推动中国票据市场规范发展。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场以纸票为主，处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易期限一般在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸票的半年延长为一年。近来随着几起票据大案爆出，监管层开始力推电票，其交易活跃度已超过纸票。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价