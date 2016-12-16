全球金市：现货金上涨但仍接近10个半月低点，或连续第六周下滑

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
汇丰分析师James Steel表示，“近期金价抛盘本质，暗示出现新的空头及平仓操作。”
“卖盘可能还没结束。然而周三及周四抛售的速度及力度和价格跌势不太可能延续，至少不会以当前的速度跌下去。”
美元周五守在14年高点附近，债券收益率则是处于高档。
Steel称，“金价的空头因素，也就是美元上涨、收益率及股市上升、以及冒险投资者的需求等，让金价显然处于守势。”
山东黄金首席分析师蒋舒表示，“技术上来说，金价遭到超卖，需要一些反弹，但这只有在12月就业数据公布后才会实现。”
“美联储效应相当可观。人们预期明年通胀上升，因此升息次数增加。我们预期2017年上半年至少两度升息，金价将会下跌一阵子。”
现货银 上涨1%至每盎司16.11美元，周四下跌超过5%，本周至今下跌超过4%。
铂金 上涨1.2%至904.20美元，上日一度跌至2月初以来最低。
钯金 下跌多达1.2%至692.35美元，本周周线料下跌超过5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/张明钧; 审校 王兴亚/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。