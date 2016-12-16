全球金市：现货金上涨但仍接近10个半月低点，或连续第六周下滑

汇丰分析师James Steel表示，“近期金价抛盘本质，暗示出现新的空头及平仓操作。”

“卖盘可能还没结束。然而周三及周四抛售的速度及力度和价格跌势不太可能延续，至少不会以当前的速度跌下去。”

美元周五守在14年高点附近，债券收益率则是处于高档。

Steel称，“金价的空头因素，也就是美元上涨、收益率及股市上升、以及冒险投资者的需求等，让金价显然处于守势。”

山东黄金首席分析师蒋舒表示，“技术上来说，金价遭到超卖，需要一些反弹，但这只有在12月就业数据公布后才会实现。”

“美联储效应相当可观。人们预期明年通胀上升，因此升息次数增加。我们预期2017年上半年至少两度升息，金价将会下跌一阵子。”

现货银 上涨1%至每盎司16.11美元，周四下跌超过5%，本周至今下跌超过4%。

铂金 上涨1.2%至904.20美元，上日一度跌至2月初以来最低。

钯金 下跌多达1.2%至692.35美元，本周周线料下跌超过5%。(完)

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