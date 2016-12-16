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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 15:59 BJT

《汇市简讯》欧元兑日圆需要攻克主要水准

0746GMT：

* 周四欧元兑日圆勉强突破123.61，但未能收于该水准上方

* 123.61是132.45至109.30跌势的61.8%回档位

* 只有收于123.61当日费波纳奇回档技术位上方，多头才能维持买气

* 注意需要突破位于124.15的周线云区顶端

* 周四市场在124.07耗尽动能

* 欧元兑日圆一目均衡图表为 reut.rs/2gLZtDc

(完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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