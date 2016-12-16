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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月16日

12月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地
时间16:10时，1港元=0.89521人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为22.26%，低于上交易日收盘的22.77%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.43      4.57      1.08
 建设银行                                          5.38      5.55      1.08
 中国银行                                          3.46      3.46      1.12
 农业银行                                          3.15      3.18      1.11
 招商银行                                         18.18     18.62      1.09
 中信银行                                          6.72      5.00      1.50
 交通银行                                          5.80      5.64      1.15
 民生银行                                          9.33      8.30      1.26
 中国人寿                                         23.78     20.50      1.30
 中国平安                                         35.48     40.45      0.98
 中国太保                                         28.85     28.50      1.13
 中信证券                                         16.10     16.64      1.08
 新华人寿                                         43.87     36.20      1.35
 海通证券                                         16.02     13.96      1.28
 华能国际                                          7.11      4.85      1.64
 大唐发电                                          3.88      2.05      2.11
 华电国际                                          5.07      3.44      1.65
 中煤能源                                          5.85      3.75      1.74
 中国神华                                         16.09     15.16      1.19
 中国石油                                          7.61      5.88      1.45
 兖州煤业                                         11.14      5.53      2.25
 中国石化                                          5.51      5.68      1.08
 上海石化                                          6.46      4.22      1.71
 中海油服                                         13.11      7.44      1.97
 仪征化纤                                          4.07      1.54      2.95
 中国铝业                                          4.44      3.21      1.55
 江西铜业                                         17.49     11.38      1.72
 洛阳钼业                                          3.91      1.93      2.26
 紫金矿业                                          3.46      2.40      1.61
 马钢股份                                          2.94      2.34      1.40
 鞍钢股份                                          5.35      4.80      1.25
 重庆钢铁                                          2.52      2.25      1.25
 海螺水泥                                         17.45     22.20      0.88
 洛阳玻璃                                         25.61      5.20      5.50
 京城机电                                         10.04      3.50      3.20
 中联重科                                          4.57      3.98      1.28
 金隅股份                                          4.40      2.70      1.82
 中国国航                                          7.06      5.03      1.57
 东方航空                                          6.18      3.41      2.02
 南方航空                                          6.82      4.10      1.86
 中国远洋                                          5.38      2.72      2.21
 中海集运                                          4.10      1.67      2.74
 中集集团                                         14.92     11.42      1.46
 中海发展                                          6.92      4.36      1.77
 宁沪高速                                          8.61      9.43      1.02
 深高速                                            8.70      6.88      1.41
 成渝高速                                          4.99      3.11      1.79
 皖通高速                                         16.21      6.32      2.87
 广深铁路                                          4.73      4.38      1.21
 中国南车                                          9.96      7.14      1.56
 中国交建                                         14.19      8.78      1.81
 中国铁建                                         11.44     10.18      1.26
 中国中铁                                          8.53      6.64      1.43
 长城汽车                                         11.01      7.25      1.70
 比亚迪                                           51.10     42.65      1.34
 广汽集团                                         23.47      9.22      2.84
 青岛啤酒                                         29.82     30.55      1.09
 白云山                                           23.52     19.36      1.36
 新华制药                                         12.20      5.42      2.51
 海信科龙                                          9.97      6.07      1.83
 南京熊猫                                         14.21      7.15      2.22
 晨鸣纸业                                         11.01      7.86      1.56
 上海医药                                         19.14     17.30      1.24
 中兴通讯                                         15.50     11.76      1.47
 东方电气                                         10.79      7.06      1.71
 潍柴动力                                         10.08     12.02      0.94
 东北电气                                          7.14      2.49      3.20
 广船国际                                         31.11     12.32      2.82
 昆明机床                                          7.87      2.34      3.76
 一拖股份                                         11.58      4.31      3.00
 北辰实业                                          4.11      2.35      1.95
 创业环保                                          8.13      3.95      2.30
 中国中冶                                          4.70      2.54      2.07
 金风科技                                         16.68     12.90      1.44
 丽珠                                             57.60     45.90      1.40
 万科                                             22.46     19.34      1.30
 郑煤机                                            6.68      4.19      1.78
 大连港                                            2.75      1.39      2.21
 山东墨龙                                          9.87      2.92      3.78
 浙江世宝                                         32.25      8.80      4.09
 复星医药                                         22.86     23.80      1.07
 光大银行                                          3.95      3.56      1.24
 东江环保                                         17.50     12.22      1.60
 上海电气                                          8.42      3.47      2.71
 广发证券                                         17.15     16.92      1.13
 华泰证券                                         18.07     15.96      1.26
 东方证券                                         15.59      7.56      2.30
 光大证券                                         16.11     12.38      1.45
 招商证券                                         16.78     12.02      1.56
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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