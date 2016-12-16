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市场报道 | 2016年 12月 16日 星期五 16:40 BJT

全球贵金属：12月15日SPDR黄金持仓降0.84%，iShares白银持仓减0.70%

路透12月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三下降0.
84%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.70%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)     日期         变动      增减
    SPDR      27,081,645.3   12月15日    27,310,383.9   12月14日    -228,738.6    -0.84%
    iShares  338,693,308.3   12月15日   341,063,993.3   12月14日  -2,370,685.0    -0.70% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
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    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 汪红英；审校 于春红)

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