全球贵金属：12月15日SPDR黄金持仓降0.84%，iShares白银持仓减0.70%

路透12月16日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三下降0. 84%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.70%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,081,645.3 12月15日 27,310,383.9 12月14日 -228,738.6 -0.84% iShares 338,693,308.3 12月15日 341,063,993.3 12月14日 -2,370,685.0 -0.70% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英；审校 于春红)