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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 16:43 BJT

台湾汇市：台币兑美元收低创近两周低位，民众日圆买需抵销出口商卖压

* 国际美元续强，台币随亚币收贬创近两周低位
    * 出口商抛汇力道不轻，但民众日圆兑换需求抵销
    * 下周台币主要波动区间料在31.700-32.000

    路透台北12月16日 - 台币兑美元 周五小幅收低，创近两周低位。美国联邦储备理事会(FED)暗示
加快明年升息步伐仍令今日亚币承压，不过台币因有出口商持续抛汇，表现相对抗跌，终场仅小幅收贬。
    
    台币兑美元今日收在31.967，收盘前低是12月5日的31.995。汇银人士表示，国际美元续强，不过今日出
口商的美元卖压依旧不轻，且外资及进口商仅小买美元，令台币反而在早盘小幅升值。不过也因民众兑换日圆
的需求增加，午后美元表现反而偏强。
    
    〞买日圆的民众很多，由于银行要先去市场买美元转换，反而因此消化出口商的卖压。〞一位大型公股银
行交易员说。
    
    另一外商银行交易主管则称，今日行情比较淡静，外资即将要放圣诞节假期，此前针对在股市、汇市的部
位进行小幅调整。
    
    针对下周走势，他认为，汇市到年底前都不会有大行情，台币兑美元贬至32.00附近就会引发出口商卖压
，回到31.90以下又有进口商买盘。    
    
    另外一位大型汇银人士则表示，不排除出口商的抛汇卖压会持续到年底，要等到明年开年才有较明显的贬
势。    
    
    台湾股市周五连续第三日微收跌。外资及陆资在台股转为卖超14.25亿台币，中止先前连八个交易日买超
共计349.09亿台币。   
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日持稳；目
前一个月美元/台币远汇 报31.952/31.972，上日收在31.920。 
         
    交易员预估下周台币兑美元主要的交易区间暂看31.700-32.000。
    
    亚币周五表现疲软，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)意外暗示明年将加速升息。

    美国联邦储备理事会(FED/美联储和)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗
普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。    
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
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 台北外汇经纪公      31.967     31.923  31.893-31.970  31.950     7.33   10.22
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      31.966     31.922  31.893-31.966  31.915     3.42    4.08
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.040/-0.020              -0.040/-0.020
 美元/台币六个月期        -0.175/-0.145              -0.170/-0.130
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价           

 (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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