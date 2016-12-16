台湾汇市：台币兑美元收低创近两周低位，民众日圆买需抵销出口商卖压

* 国际美元续强，台币随亚币收贬创近两周低位 * 出口商抛汇力道不轻，但民众日圆兑换需求抵销 * 下周台币主要波动区间料在31.700-32.000 路透台北12月16日 - 台币兑美元 周五小幅收低，创近两周低位。美国联邦储备理事会(FED)暗示 加快明年升息步伐仍令今日亚币承压，不过台币因有出口商持续抛汇，表现相对抗跌，终场仅小幅收贬。 台币兑美元今日收在31.967，收盘前低是12月5日的31.995。汇银人士表示，国际美元续强，不过今日出 口商的美元卖压依旧不轻，且外资及进口商仅小买美元，令台币反而在早盘小幅升值。不过也因民众兑换日圆 的需求增加，午后美元表现反而偏强。 〞买日圆的民众很多，由于银行要先去市场买美元转换，反而因此消化出口商的卖压。〞一位大型公股银 行交易员说。 另一外商银行交易主管则称，今日行情比较淡静，外资即将要放圣诞节假期，此前针对在股市、汇市的部 位进行小幅调整。 针对下周走势，他认为，汇市到年底前都不会有大行情，台币兑美元贬至32.00附近就会引发出口商卖压 ，回到31.90以下又有进口商买盘。 另外一位大型汇银人士则表示，不排除出口商的抛汇卖压会持续到年底，要等到明年开年才有较明显的贬 势。 台湾股市周五连续第三日微收跌。外资及陆资在台股转为卖超14.25亿台币，中止先前连八个交易日买超 共计349.09亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日持稳；目 前一个月美元/台币远汇 报31.952/31.972，上日收在31.920。 交易员预估下周台币兑美元主要的交易区间暂看31.700-32.000。 亚币周五表现疲软，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)意外暗示明年将加速升息。 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)周三升息25个基点，且暗示明年将加快升息步伐，因即将上任的特朗 普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.967 31.923 31.893-31.970 31.950 7.33 10.22 司 元太外汇经纪公 31.966 31.922 31.893-31.966 31.915 3.42 4.08 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.020 -0.040/-0.020 美元/台币六个月期 -0.175/-0.145 -0.170/-0.130 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 乔艳红)