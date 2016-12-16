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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 16:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶尾盘回吐涨幅，盘中曾触及三年半高点

TOCOM-5月期胶合约 <0#2JRU:>收涨1.2日圆，报每公斤283.4日圆。该合约在盘中最高跳涨到291.7日圆，为2013年5月22日以来最高。该合约本周累计跳升15.5%，创下五周来最大单周涨幅。

上期所周五表示，其监控仓库的橡胶库存较上周五增长3.8%。

上海5月主力期胶合约 收低355元人民币，报每吨19,700元人民币。该合约周三曾触及2014年1月24日以来高点20,580元。

新加坡SICOM近月1月合约 报每公斤200分，跌3.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/王洋; 审校 孙茉莉/汪红英)

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