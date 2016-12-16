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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 17:31 BJT

《全球汇市》欧元和日圆收复部分失地，之前因美元飙升倍受打击

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0432  1.0412  +0.19  -3.94  1.0860
    美元/日圆            118.26  118.16  +0.08  -1.70  120.30
    欧元/日圆         123.40  123.04  +0.29  -5.42  130.47
    美元/瑞郎            1.0292  1.0298  -0.06  +2.74  1.0018
    英镑/美元            1.2425  1.2415  +0.08 -15.69  1.4738
    美元/加元            1.3348  1.3334  +0.10  -3.55  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9488  6.9314  +0.25  +5.80  6.5680
    澳元/美元            0.7331  0.7355  -0.33  +0.77  0.7275
    新西兰元/美元        0.7018  0.7036  -0.26  +2.83  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0737  1.0723  +0.13  -1.37  1.0886
    欧元/英镑         0.8394  0.8381  +0.16 +13.94  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7825  9.7982  -0.16  +6.67  9.1705
    美元/挪威克朗        8.6754  8.6656  +0.11  -1.86  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 汪红英/艾茂林/郑茵/白云/于春红/王洋/张明钧)

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