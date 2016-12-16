《全球汇市》欧元和日圆收复部分失地，之前因美元飙升倍受打击

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0432 1.0412 +0.19 -3.94 1.0860 美元/日圆 118.26 118.16 +0.08 -1.70 120.30 欧元/日圆 123.40 123.04 +0.29 -5.42 130.47 美元/瑞郎 1.0292 1.0298 -0.06 +2.74 1.0018 英镑/美元 1.2425 1.2415 +0.08 -15.69 1.4738 美元/加元 1.3348 1.3334 +0.10 -3.55 1.3839 美元/离岸人民币 6.9488 6.9314 +0.25 +5.80 6.5680 澳元/美元 0.7331 0.7355 -0.33 +0.77 0.7275 新西兰元/美元 0.7018 0.7036 -0.26 +2.83 0.6825 欧元/瑞郎 1.0737 1.0723 +0.13 -1.37 1.0886 欧元/英镑 0.8394 0.8381 +0.16 +13.94 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.7825 9.7982 -0.16 +6.67 9.1705 美元/挪威克朗 8.6754 8.6656 +0.11 -1.86 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 汪红英/艾茂林/郑茵/白云/于春红/王洋/张明钧)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。