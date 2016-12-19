重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为路透中文新闻为您整理的12月12日-16日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.79%，并刷新逾八年半低点。周四凌晨美联储年内加息大幅提振美元指数，人民币接连下跌，周五盘后更是跌破6.96元关口。为减缓离岸人民币跌势，监管层有意让离岸人民币流动性维持较为紧张水平，这也导致离岸掉期曲线快速陡峭化，两地汇价也出现一定程度倒挂。 公开市场操作: --当周美联储加息靴子落地，多重利空连环发酵下，中国债市坠崖式下跌。央行出手维稳，除了在公开市场净投放2,500亿元，并在周五进行了近4,000亿元中期借贷便利(MLF)操作，令当前流动性预期有所改善，现券情绪亦略好转。
分析师称，央行在呵护资金面防范风险同时，仍彰显锁短放长降杠杆思路不改，尽管外围美国加息令人民币贬值压力陡增，资本外流导致外汇占款降幅再次扩大，但国内来看11月宏观经济数据显示经济基本面企稳迹象，央行政策还将牢牢坚持防范风险与调降金融杠杆同时并举，短期预计货币政策仍坚守稳健偏紧基调不动摇。
债市: --中国银行间债市当周现券和国债期货陷入恐慌性调整。因受个别机构代持业务出现风险、货币基金大额赎回等传言，以及美联储升息叠加影响。其间出现国债期货触及跌停，活跃券收益率大涨近20bp等，周五虽在MLF操作支撑下止跌反弹，但对后市预期仍十分谨慎。
票据: --中国票据市场转贴利率当周微幅走升，整体成交略显清淡。交易员称，本周资金面呈逐步收紧态势，转贴价格受此影响稍显涨势，不过因年底将至，多数机构交投意愿并不高，市场整体波动有限；虽然央行MLF投放稳定流动性预期，但年底资金面仍难轻松，预计转贴利率仍将有上行空间。
股市: --中国股市沪综指 当周大幅下挫，周跌幅则为近八个月来最大。美国升息、管理层加强监管险资举牌令A股资金面和炒作题材承压，不过经济数据改善，中央经济工作会议召开则有助于稳定市场情绪。中期整个市场环境仍不理想，下周大盘料弱势盘整。 (完) (整理 张金栋/吴芳/张晓翀/李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。