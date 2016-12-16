欧元债市：德国两年期公债收益率跌至纪录低点，银行担心稀缺性竞相购债

欧洲央行还扩大了该计划的适用范围，纳入期限为一年及以上的债券，以及收益率低于存款利率的债券。

“欧洲央行出台措施以降低可购债券的稀缺性，但这不会让情况发生根本性改变，”荷兰国际集团(ING)策略师Martin van Vliet表示。

市场消息人士对路透说，随着新放贷计划的推出，银行业周四争相从德国央行借出德国公债。

法国两年期公债收益率报负0.66%，日内下跌3个基点。该收益率与可比德债的利差为14个基点，低于10年期债的利差44个基点。

较低评级的南欧国家公债收益率 日内上升1-2个基点。

希腊10年期公债收益率下跌5个基点至7.53%，过去两日累计上涨超过60个基点。(完)

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