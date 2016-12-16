韩国金融：债券收益率窜升，主管机关准备动用债市稳定基金

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月16日 - 韩国主管机关正准备重新动用一项债券稳定基金，藉以纾缓本地债市信用紧缩情形；国内政局不确定性及美国利率上升，为此间带来市场波动性窜升的威胁。
若动用债市稳定基金，将会用于购买公司债及银行债券，藉以对债台高筑的公司提供流动资金。
韩国金融服务委员会(FSC)在全球金融危机之后成立了此一基金，从金融机构提取了约5万亿(兆)韩元(42.2亿美元)以购买高收益债券。
根据一名企划财政部官员说法，该基金的预算上限为10万亿韩元。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。