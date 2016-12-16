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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 17:56 BJT

韩国金融：债券收益率窜升，主管机关准备动用债市稳定基金

路透首尔12月16日 - 韩国主管机关正准备重新动用一项债券稳定基金，藉以纾缓本地债市信用紧缩情形；国内政局不确定性及美国利率上升，为此间带来市场波动性窜升的威胁。

若动用债市稳定基金，将会用于购买公司债及银行债券，藉以对债台高筑的公司提供流动资金。

韩国金融服务委员会(FSC)在全球金融危机之后成立了此一基金，从金融机构提取了约5万亿(兆)韩元(42.2亿美元)以购买高收益债券。

根据一名企划财政部官员说法，该基金的预算上限为10万亿韩元。(完)

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