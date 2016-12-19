重温稿-台湾货币市场：短率持稳惟跨年拆款利率偏高，下周料大行加入跨年资金供给

* 年内短率持稳，惟跨年拆款利率偏高 * 下周料大行加入跨年拆款资金供给 * 短票及RP利率大致维持在既有区间 记者 詹静宜 路透台北12月16日 - 台湾银行间年内短率周五持稳，惟跨年拆款利率偏高。市场人士 表示，央行本周连续四日减发存单逾千亿，短钱供给无虞令年内短率持平整理，惟跨年拆款 资金难寻，仅有一小型银行对票券商开放以0.55%高利承作跨年拆款，下周料有少数大型行 库加入跨年资金供给行列。 他们指出，因应元旦假期，年底最后交易日12月30日将累算四天积数，而假期一结束即 为提存期最后交易日，因此有银行较为青睐下周三起再承作两周天期拆款即可跨年又跨旬， 避免增添后续资金调度的困扰，而下周大行开出的跨年拆款利率或将靠向0.55%，关注后续 央行冲销力道将成为跨年拆款利率的重要参考指标。 〞原本(跨年拆款利率)目标就是开在0.55%，但还是要看老大有没有持续减发存单。〞 一大型公股银行资调人员说。 另位大行资调人员也称，原本没有打算对票券商承作跨年拆款，但看到跨年拆款利率走 高至0.55%的水准，与跨年短票利率交投相仿，略有提高开放跨年拆款资金供给的意愿，若 央行持续减弱冲销力道，缓和市场对年底资金紧缩效应的疑虑，大行开出跨年拆款利率就不 致于过高。 此外，农历年春节假期落点在明年1月27日至2月1日，因应农历年新钞需求，台湾银行 将从12月28日起至明年1月16日陆续排定银行提领新钞。 本地时间 14:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.967 31.923 台湾加权股价指数<.TWII 9,326.78 9,360.35 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.172% 0.174% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.172-0.200% 0.174-0.250% --一周拆款利率区间 0.175-0.450% 0.174-0.450% --两周拆款利率区间 0.190-0.450% 0.181-0.450% **跨年短票交投渐增** 短票方面，票券商交易员称，周五发票量例行性增温，短票利率大致持平区间整理，其 中跨年天期交投比重渐增，以提前分散资金落点年底，下周留意银行间跨年资金供给情形。 他们认为，今日一大行又临时开门承作跨年短票，成交以到期续作为主、买票量能偏少 ，以目前资金情势及买票需求来看，下周跨年自保短票利率料持于现有区间，除非出现“黑 天鹅”。 〞下周应该还安啦，年底当周才会比较紧张。〞一大型票券商交易员说。 今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.60%；月内自保短票利率则在0.40 -0.45%，皆大致持平上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.569%，区间为0.54-0.63%， 成交量178.11亿台币；前日加权平均利率为在0.567%，区间为0.35-0.60%，成交量110.83亿 台币。 台湾央行周五发行1,436亿台币定存单，较今日到期定存单金额1,443亿台币，发行余额 减7亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)222.2亿台币；落点分别为：周一1,470亿、周二7 78亿、周三838亿、周四6,026.2亿，及周五1,110亿。 拆款中心资料 显示，周五银行超额准备为386亿台币，累计至周日超额准备为1兆 324亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆1,827亿台币。 **RP利率续稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，今日投信、银行、寿险端都普遍偏多钱， 皆有短钱资金去化需求但量能不大，令RP利率表现持稳，随着客户端短钱持续堆积到一定程 度，将逐步转作较长天期的跨年RP，将有助于下周跨年RP资金供给。 他们表示，下周债券交割金额并不大，包括周一交割HITACHI CAPITAL发行三亿人民币 宝岛债及润隆建设15亿台币公司债、周二交割台湾企银27亿台币次顺位金融债、周四交割台 北富邦银行2亿美元债及周五交割永丰银14.2亿台币次顺位金融债，下周券商间资金缺口不 大，RP利率料续稳在区间内波动。 〞老大应该不会跌破大家眼镜，预计会维持利率不变。〞一大型证券商交易员说。 另位大型票券商交易主管也称，下周四央行召开理监事会，目前市场看法蛮一致的，大 多预估按兵不动，对市场资金调度影响有限，市场主要聚焦年底资金紧缩因素。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要落在0.30-0.33%，少数一周天期成交 0.35-0.38%；月内公司债附买回利率成交在0.40-0.42%，跨月天期则成交在0.43-0.45%，以 上报价皆大致同于上日。 大型票券商与金融机构承作落点年内的公债附买回利率参考区间在0.30-0.32%；公司债 附买回利率落在0.31-0.33%；跨年公债参考利率在0.30-0.35%、较长天期则成交在0.37-0.4 0%；公司债利率区间在0.35-0.40%，与上日报价变化不大。(完) (审校 乔艳红)