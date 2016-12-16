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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 18:33 BJT

东南亚股市：美元飙升影响下市场多处于守势，越南股市连续三日上扬

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   349.15    -0.16   -0.05   +4.91   332.82
    新加坡                     2937.86     7.09   +0.24   +1.91  2882.73
    马来西亚                  1637.79     0.80   +0.05   -3.23  1692.51
    泰国                      1522.51     2.86   +0.19  +18.21  1288.02
    印尼                      5231.65   -22.71   -0.43  +13.90  4593.01
    菲律宾                     6850.71    -4.60   -0.07   -1.46  6952.08
    越南                        675.16     9.24   +1.39  +16.60   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/郑茵 审校 高琦/孙茉莉)

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