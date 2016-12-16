欧洲汇市：英镑兑美元接近三周低点，因美元继续坚挺

英镑过去六周一直在走强，11月录得八年来最大单月涨幅，自9月初以来首次冲击1.30美元，因市场对英国将失去进去欧洲单一市场途径的担忧减退。

不过对于将在明年上半年开始的正式退欧谈判的担忧继续对英镑施加压力。

“从长期来看英镑仍然被大幅低估，所以显然在这一汇价水平已经消化了许多风险和不确定性，”Hardman说。

英镑兑欧元 下跌0.4%至0.8320英镑。

自受到英国退欧公投的影响以来，英镑大幅下跌逾16%，但此后收回了近一半的跌幅。目前比退欧公投前的水平低9%左右。

英国央行表示，这可能会缓解预计在明年出现的通胀飙升局面。(完)

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