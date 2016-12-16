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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 19:59 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货从四年半高位回落，市场遭遇获利了结

路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚棕榈油期货周五尾盘从四年半高位下滑，市场遭遇获利了结，且中国大商所的竞争性油品也下滑。

指标2月棕榈油期货 收跌0.8%，报每吨3,161马币(706美元)。盘中棕榈油一度触及3,202马币的2012年5月16日以来高点。

成交量为59,976口，高于2015年日均成交量44,600口。

“在连涨三日后，市场遭遇获利了结和修正，”一位吉隆坡的交易员说，“大连市场稍后也走弱。”

本周棕榈油曾连涨三天，受马币走弱和良好的官方数据支撑。马来西亚棕榈油总署的数据显示，该国棕榈油产出下滑且库存低于预期。

马币兑美元周五上午跌0.2%至4.4720。

中国大商所竞争性油品在尾盘缩减涨幅，其中5月豆油合约 上涨0.4%。

CBOT-1月豆油合约 下跌0.1%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)

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