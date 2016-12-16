马来西亚期市：棕榈油期货从四年半高位回落，市场遭遇获利了结

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡12月16日 - 马来西亚棕榈油期货周五尾盘从四年半高位下滑，市场遭遇获利了结，且中国大商所的竞争性油品也下滑。
指标2月棕榈油期货 收跌0.8%，报每吨3,161马币(706美元)。盘中棕榈油一度触及3,202马币的2012年5月16日以来高点。
成交量为59,976口，高于2015年日均成交量44,600口。
“在连涨三日后，市场遭遇获利了结和修正，”一位吉隆坡的交易员说，“大连市场稍后也走弱。”
本周棕榈油曾连涨三天，受马币走弱和良好的官方数据支撑。马来西亚棕榈油总署的数据显示，该国棕榈油产出下滑且库存低于预期。
马币兑美元周五上午跌0.2%至4.4720。
中国大商所竞争性油品在尾盘缩减涨幅，其中5月豆油合约 上涨0.4%。
CBOT-1月豆油合约 下跌0.1%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 李春喜)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。