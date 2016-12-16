国际油市：亚洲燃料油码头升水上升，因即期供给面临压力

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月16日 - 亚洲燃料油码头升水周五上升，因供应较少，不能满足船用燃料油的需求，行业消息人士称本月假日季即将到来之际，买家急于搞定供给。
“开始出现终端用户的需求，寻购年底船货，”一位在新加坡的船用燃料油交易商称。
另一位交易员表示，市场在“数量和可获得性方面”是“严重的紧张”，因新加坡一些泊位出现拥堵。
“大家都在急于在圣诞假期前订购燃料油，”他说。
380-cst燃料油码头升水较前一日收盘价上涨0.32美元至每吨较新加坡报价升水4.65美元，创下近两周最高。
交易员表示，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油逆价差市场结构全线稳步上升，表明基本面坚挺。
新加坡现货市场上有两笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。