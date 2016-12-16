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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 20:07 BJT

国际油市：亚洲燃料油码头升水上升，因即期供给面临压力

路透新加坡12月16日 - 亚洲燃料油码头升水周五上升，因供应较少，不能满足船用燃料油的需求，行业消息人士称本月假日季即将到来之际，买家急于搞定供给。

“开始出现终端用户的需求，寻购年底船货，”一位在新加坡的船用燃料油交易商称。

另一位交易员表示，市场在“数量和可获得性方面”是“严重的紧张”，因新加坡一些泊位出现拥堵。

“大家都在急于在圣诞假期前订购燃料油，”他说。

380-cst燃料油码头升水较前一日收盘价上涨0.32美元至每吨较新加坡报价升水4.65美元，创下近两周最高。

交易员表示，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油逆价差市场结构全线稳步上升，表明基本面坚挺。

新加坡现货市场上有两笔交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 李春喜)

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