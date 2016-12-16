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亚洲 | 2016年 12月 16日 星期五 23:07 BJT

标题新闻：俄财政部称收到出售俄油19.5%股权的全部收益，交易估值逾7,100亿卢布(115亿美元)

俄油的全称为俄罗斯国家石油公司(Rosneft)

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