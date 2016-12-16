芝加哥期市：CBOT大豆期货受出口需求带动收高，但本周下跌

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，因美国大豆出口需求良好。
大豆升幅受限，因美国供应充足，且预期南美丰收。
豆粕期货和豆油期货也上涨，盘中在区间内震荡交投。
美国农业部周五早称，民间出口商报告，付运20.5万吨2016/17销售年度大豆到未知的目的地。
巴西独立分析公司Safras & Mercado将2016/17年巴西大豆产量预估上调至1.061亿吨，较2015/16年产量上升9.2%，较10月时其产量预估上升2.5%。
1月大豆期货 收高7-3/4美分，报每蒲式耳10.36-3/4美元。
1月豆粕期货 收高3.1美元，报每短吨317.1美元，1月豆油期货 持平每磅36.74美分。
本周，大豆期货 下跌0.1%，豆粕期货 下滑0.7%，豆油期货 跌0.4%。
今日CBOT大豆预估成交量为163,646口，豆粕为81,135口，豆油为94,414口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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