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市场报道 | 2016年 12月 17日 星期六 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货受出口需求带动收高，但本周下跌

路透芝加哥12月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五上涨，因美国大豆出口需求良好。

大豆升幅受限，因美国供应充足，且预期南美丰收。

豆粕期货和豆油期货也上涨，盘中在区间内震荡交投。

美国农业部周五早称，民间出口商报告，付运20.5万吨2016/17销售年度大豆到未知的目的地。

巴西独立分析公司Safras & Mercado将2016/17年巴西大豆产量预估上调至1.061亿吨，较2015/16年产量上升9.2%，较10月时其产量预估上升2.5%。

1月大豆期货 收高7-3/4美分，报每蒲式耳10.36-3/4美元。

1月豆粕期货 收高3.1美元，报每短吨317.1美元，1月豆油期货 持平每磅36.74美分。

本周，大豆期货 下跌0.1%，豆粕期货 下滑0.7%，豆油期货 跌0.4%。

今日CBOT大豆预估成交量为163,646口，豆粕为81,135口，豆油为94,414口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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