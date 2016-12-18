重温稿-美国股市：受科技股拖累下跌，但道指录得六周连涨

* 道指连续第六周上涨

* 甲骨文大跌，因营收不及预期

* 道指跌0.04%，标普500指数下滑0.18%，纳斯达克指数跌0.36%

路透纽约12月16日 - 美国股市周五收盘下跌，受甲骨文股价急挫逾4%拖累，但近期走势不佳的房地产股和公用事业股今日在各大类股中涨幅最大。

甲骨文 大跌4.3%，至39.10美元，此前公布经调整后营收不及分析师预期。甲骨文对标普500指数和科技股指数 带来最大的拖累。

分析师表示，投资者惴惴不安，转投防御类股票和美国公债，此前报导，中国军舰在南中国海扣留一美国无人潜航器。

无人机被扣留的消息“令市场进行避险交易，”Wells Capital Management首席投资策略师Jim Paulsen说。

“至少，该则新闻让你吓一跳。两个世界大国发生正面冲突，并不常见。”

道琼工业指数 收跌8.83点，或0.04%，至19,843.41点；标准普尔500指数 收跌3.96点，或0.175%，至2,258.07点；纳斯达克指数 下挫19.693点，或0.36%，至5,437.162点。

道指连续第六周上涨，但标普500指数和纳斯达克指数录得小幅周度跌幅。

公用事业和房地产股是标普各大类股中表现最好的类股，因板块轮涨，近期受益的板块今日失宠。

美股自11月8日美国大选以来一直处于升势，标普指数上涨了5.5%，因预计当选总统特朗普减少监管和增加基建支出的措施将提振经济。

但也有人担心，涨势可能得不到支撑，因政策需一段时间才能实施，并且在国会讨论时可能发生变化。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约108.4亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量75.3亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.27:1；纳斯达克市场比例为1:1.18。