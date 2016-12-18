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亚洲 | 2016年 12月 18日 星期日 09:00 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          88.67    -0.18    -0.20   3101044
    京东                25.61    -0.16    -0.62   7792460
    新浪              65.43    -1.31    -1.96   1170593
    搜狐              35.24    -0.08    -0.23    363127
    网易             213.05    -0.28    -0.13   1141486
    百度             164.93    -0.85    -0.51   2368785
    
    台湾
    台湾积体电路       29.48    -0.68    -2.25   1786508
    联电                1.80    -0.03    -1.64    201968
    日月光              5.17    -0.12    -2.27    787860
    硅品精密           7.36    -0.11    -1.47    163144
    和信超媒体         2.94    +0.11    +3.88     48565
    友达                3.63    -0.04    -1.09     35331
    中华电信           32.04    -0.44    -1.35     87743
    台湾国际航电      48.99    -0.51    -1.03   2987129
    
    香港
    中国移动           52.02    -0.76    -1.44    225436
    中国联通           11.50    -0.31    -2.62    128928
    中国电信           46.47    -0.92    -1.94      9170
    中芯国际            6.55    +0.13    +2.02    311049
    电讯盈科         5.50    -0.09    -1.61       853
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 张涛)

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