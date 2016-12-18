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亚洲 | 2016年 12月 18日 星期日 09:39 BJT

金砖国家：12月16日股汇市收盘纵览

路透12月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月16日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.26%，报856.4点。

中国股市：沪综指缩量微收升周跌幅近八个月来最大，下周料弱势盘整

中国汇市：人民币收创逾八年半新低，离岸流动性紧张两地汇价仍倒挂

香港股市：恒指跌至四个半月低位，创半年最大周线跌幅

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.01%，报58,389.041点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3889/06，上日收报3.3703/13。

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南非股市：休市

南非汇市：休市

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印度股市：收低，并录得一个月来最大单周跌幅，美联储暗示明年加息次数超过此前预期后的市场信心低迷状态未改。BSE指数 收盘下跌0.11%，报26,489.56点，周跌0.96%，创一个月最大跌幅；NSE指数 收盘下跌0.17%，报8,139.45点，周跌1.48%，为11月18日止当周最大单周跌幅。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.76，上日收报67.83。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.22%，报1,135.56点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.42%，报593.39点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.54%，报62.0825；卢布兑欧元 贬值0.92%，报64.8425。(完)

(整理 李爽 审校 张涛)

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