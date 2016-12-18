金砖国家：12月16日股汇市收盘纵览

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月18日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月16日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.26%，报856.4点。
中国股市：沪综指缩量微收升周跌幅近八个月来最大，下周料弱势盘整
中国汇市：人民币收创逾八年半新低，离岸流动性紧张两地汇价仍倒挂
香港股市：恒指跌至四个半月低位，创半年最大周线跌幅
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.01%，报58,389.041点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.3889/06，上日收报3.3703/13。
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南非股市：休市
南非汇市：休市
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印度股市：收低，并录得一个月来最大单周跌幅，美联储暗示明年加息次数超过此前预期后的市场信心低迷状态未改。BSE指数 收盘下跌0.11%，报26,489.56点，周跌0.96%，创一个月最大跌幅；NSE指数 收盘下跌0.17%，报8,139.45点，周跌1.48%，为11月18日止当周最大单周跌幅。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.76，上日收报67.83。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.22%，报1,135.56点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.42%，报593.39点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.54%，报62.0825；卢布兑欧元 贬值0.92%，报64.8425。(完)
(整理 李爽 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。