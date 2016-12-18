全球汇市：投机客美元净多仓持稳，日圆净空仓上升-CFTC/路透数据

路透纽约12月16日 - 本周美元净多仓基本保持不变，确认了自特朗 普当选美国总统以来这几周的趋势。 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截 至12月13日当周，美元净多仓为280.1亿美元，略低于前一周的281.4亿美 元。 BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien表示，投资者在对 美元多仓了结获利。 “过去两个月美元兑日圆涨15%，兑欧元亦涨逾7.5%，美元多头已经 获利不少，”Lien说。 “上涨的速率和速度都很惊人，当出现这种急剧波动时，自然会预期 了结获利。” 她仍认为美元可以逢低买进，除非美国数据、美国联邦储备理事会( 美联储/FED)言论以及美国利率暗示相反方向。 投机客的日圆净空仓升至63,429口，为去年12月初以来最高。 日本短观报告等数据弱于预期，日圆因此承受卖压。但日圆下跌应有 利于仰赖出口的日本经济。 新泽西Forex.com研究部主管James Chen说，日本央行下周将公布的 货币政策决定可能推动日圆兑美元温和反弹，尤其是如果政策像预期那样 保持不变。 但美元兑日圆 基本还会维持涨势。下一个重要上行目标位在12 0.00日圆，之后是关键阻力位122.00. 与此同时，英镑净空仓继续减少，降至72,343口，为9月第三周以来 最低。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 12月13日当周 前一周 多头仓位 62,432 74,367 空头仓位 125,861 108,304 净仓位 -63,429 -33,937 欧元(125,000欧元为1口) 12月13日当周 前一周 多头仓位 123,597 123,390 空头仓位 211,110 237,946 净仓位 -87,513 -114,556 英镑(62,500英镑为1口) 12月13日当周 前一周 多头仓位 40,515 43,169 空头仓位 112,858 120,407 净仓位 -72,343 -77,238 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 12月13日当周 前一周 多头仓位 5,600 9,859 空头仓位 30,888 35,256 净仓位 -25,288 -25,397 加元(100,000加元为1口) 12月13日当周 前一周 多头仓位 24,035 21,538 空头仓位 45,904 39,696 净仓位 -21,869 -18,158 澳元(100,000澳元为1口) 12月13日当周 前一周 多头仓位 40,290 48,274 空头仓位 26,817 27,403 净仓位 13,473 20,871 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 12月13日当周 前一周 多头仓位 29,402 27,641 空头仓位 33,104 31,593 净仓位 -3,702 -3,952 (完) (编译 李爽 审校 张涛)