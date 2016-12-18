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亚洲 | 2016年 12月 18日 星期日 10:15 BJT

全球汇市：投机客美元净多仓持稳，日圆净空仓上升-CFTC/路透数据

路透纽约12月16日 - 本周美元净多仓基本保持不变，确认了自特朗
普当选美国总统以来这几周的趋势。

    根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截
至12月13日当周，美元净多仓为280.1亿美元，略低于前一周的281.4亿美
元。
    
    BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien表示，投资者在对
美元多仓了结获利。
    
    “过去两个月美元兑日圆涨15%，兑欧元亦涨逾7.5%，美元多头已经
获利不少，”Lien说。
    
    “上涨的速率和速度都很惊人，当出现这种急剧波动时，自然会预期
了结获利。”
    
    她仍认为美元可以逢低买进，除非美国数据、美国联邦储备理事会(
美联储/FED)言论以及美国利率暗示相反方向。

    投机客的日圆净空仓升至63,429口，为去年12月初以来最高。
    
    日本短观报告等数据弱于预期，日圆因此承受卖压。但日圆下跌应有
利于仰赖出口的日本经济。
    
    新泽西Forex.com研究部主管James Chen说，日本央行下周将公布的
货币政策决定可能推动日圆兑美元温和反弹，尤其是如果政策像预期那样
保持不变。
    
    但美元兑日圆 基本还会维持涨势。下一个重要上行目标位在12
0.00日圆，之后是关键阻力位122.00.
    
    与此同时，英镑净空仓继续减少，降至72,343口，为9月第三周以来
最低。

    路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 
的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货
 币的净仓位来计算。

    日圆(12,500,000日圆为1口)
           12月13日当周      前一周
 多头仓位  62,432            74,367
 空头仓位  125,861           108,304
 净仓位    -63,429           -33,937
    
    欧元(125,000欧元为1口)
           12月13日当周      前一周
 多头仓位  123,597           123,390
 空头仓位  211,110           237,946
 净仓位    -87,513           -114,556 
    
    英镑(62,500英镑为1口)
           12月13日当周      前一周
 多头仓位  40,515            43,169
 空头仓位  112,858           120,407
 净仓位    -72,343           -77,238
    
    瑞郎(125,000瑞郎为1口)
           12月13日当周      前一周
 多头仓位  5,600             9,859
 空头仓位  30,888            35,256
 净仓位    -25,288           -25,397
 
    加元(100,000加元为1口)
           12月13日当周      前一周
 多头仓位  24,035            21,538
 空头仓位  45,904            39,696
 净仓位    -21,869           -18,158
    
    澳元(100,000澳元为1口)
           12月13日当周      前一周
 多头仓位  40,290            48,274
 空头仓位  26,817            27,403
 净仓位    13,473            20,871
    
    新西兰元(100,000新西兰元为1口)         
           12月13日当周      前一周
 多头仓位  29,402            27,641
 空头仓位  33,104            31,593
 净仓位    -3,702            -3,952
 (完)
  
 (编译 李爽  审校 张涛)

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