美国利率：里奇蒙联储总裁拉克尔称2017年可能需加息三次以上

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透北卡罗来纳州夏洛特12月16日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美联储明年可能需要加息三次以上，而且在逐步给美国经济降温方面面临挑战。
“如果我们的行动落后，则很难真正校准，”拉克尔在北卡罗来纳州夏洛特参加一场小组讨论会时表示。
拉克尔表示，特朗普政府可能推出一些财政刺激举措，来支持美国经济。拉克尔今年在美联储会议上没有投票权，但参加政策会议。
他表示，美联储仍可以逐步加息，但或许不像多数决策者预期的那么慢。美联储2016年仅加息一次，去年也是如此。
拉克尔称，鉴于当前就业市场显然强劲，他将关注通胀上升的迹象，但决策者可能需要几年时间才会知道，2016年加息是否等得太久了。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>