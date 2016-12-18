美国利率：里奇蒙联储总裁拉克尔称2017年可能需加息三次以上

路透北卡罗来纳州夏洛特12月16日 - 美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美联储明年可能需要加息三次以上，而且在逐步给美国经济降温方面面临挑战。

“如果我们的行动落后，则很难真正校准，”拉克尔在北卡罗来纳州夏洛特参加一场小组讨论会时表示。

拉克尔表示，特朗普政府可能推出一些财政刺激举措，来支持美国经济。拉克尔今年在美联储会议上没有投票权，但参加政策会议。

他表示，美联储仍可以逐步加息，但或许不像多数决策者预期的那么慢。美联储2016年仅加息一次，去年也是如此。