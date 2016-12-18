CFTC报告：COMEX期金12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况 报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(397,034口) 229,755 100,444 35,044 86,143 236,029 350,942 371,517 46,092 25,517 较12月6日变动(未平仓合约：增加3,510口) 2,080 9,149 1,071 -94 -5,152 3,057 5,068 453 -1,558 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 57.9 25.3 8.8 21.7 59.4 88.4 93.6 11.6 6.4 各类交易商数量(总计为330家) 169 87 79 49 49 243 193 (完) (整理 李爽 审校 张涛)