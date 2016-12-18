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市场报道 | 2016年 12月 18日 星期日 11:40 BJT

CFTC报告：COMEX期金12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况
报告，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(397,034口)
    229,755  100,444   35,044   86,143  236,029  350,942  371,517   46,092  25,517
    
    较12月6日变动(未平仓合约：增加3,510口)
    
      2,080    9,149    1,071      -94   -5,152    3,057    5,068      453  -1,558
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       57.9     25.3      8.8     21.7     59.4     88.4     93.6     11.6     6.4
    
    各类交易商数量(总计为330家)
        169       87       79       49       49      243      193
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 张涛)

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