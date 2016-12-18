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市场报道 | 2016年 12月 18日 星期日 11:44 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口
以50,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(252,798口)
    129,216   20,912   18,712   85,838  205,705  233,766  245,329   19,032   7,469
    
    较12月6日变动(未平仓合约：增加1,396口)
    
      1,764      232   -1,759      560    2,795      565    1,268      831     128
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       51.1      8.3      7.4     34.0     81.4     92.5     97.0      7.5     3.0
    
    各类交易商数量(总计为308家)
        154       51       66       58       73      244      167
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 张涛)

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