CFTC报告：ICE棉花期货12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2016年12月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口 以50,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(252,798口) 129,216 20,912 18,712 85,838 205,705 233,766 245,329 19,032 7,469 较12月6日变动(未平仓合约：增加1,396口) 1,764 232 -1,759 560 2,795 565 1,268 831 128 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 51.1 8.3 7.4 34.0 81.4 92.5 97.0 7.5 3.0 各类交易商数量(总计为308家) 154 51 66 58 73 244 167 (完) (整理 李爽 审校 张涛)