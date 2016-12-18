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市场报道 | 2016年 12月 18日 星期日 11:41 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年12月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状
况报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,104,703口)
    614,780  192,013  693,516  685,227  1133068  1993523  2018597  111,180  86,106 
    
    较12月6日变动(未平仓合约：增加6,413口)
    
     24,993  -20,148  -11,942   -6,380   42,100    6,671   10,010     -258  -3,597
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       29.2      9.1     33.0     32.6     53.8     94.7     95.9      5.3     4.1
    
    各类交易商数量(总计为439家)
        182       97      184      103      125      378      342
    (完)   
    
  
 (整理 李爽  审校 张涛)

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