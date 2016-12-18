CFTC报告：NYMEX原油期货12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2016年12月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,104,703口) 614,780 192,013 693,516 685,227 1133068 1993523 2018597 111,180 86,106 较12月6日变动(未平仓合约：增加6,413口) 24,993 -20,148 -11,942 -6,380 42,100 6,671 10,010 -258 -3,597 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 29.2 9.1 33.0 32.6 53.8 94.7 95.9 5.3 4.1 各类交易商数量(总计为439家) 182 97 184 103 125 378 342 (完) (整理 李爽 审校 张涛)